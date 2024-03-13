惡保母虐死男童 他逆風批社工：探望時沒發覺男童手指受傷？
1歲男童剴剴（化名）於等待收養期間，遭兒福聯盟安排的保母虐死，引發社會關注，昨社工被上銬的畫面讓第一線人員很震撼。全國幼教家長聯合總會總會長蘇祐晟逆風批評，兒福聯盟有這麼多的財產跟資源，不應該讓1個社工負責10幾個案子，分身乏術，社工太累應付了事，才導致悲劇發生。
蘇祐晟表示，他稍早看到新聞報導，社會局長談到社工上銬突然哽咽，「那男童的指甲都被拔掉，難道就不心痛嗎？」他認為把重點模糊了，不是不同情這個社工，但社工涉嫌偽造證據，做假資訊，害一個生命消逝就該受處罰，現況是要解決問題，才是最重要的，而不是只打悲情牌。
蘇祐晟批評，兒福聯盟資產有45億元，每年更是有很多愛心人士捐款，如今卻這樣對待1歲男童，機構高層把社會的愛心當做什麼？除了輕鬆坐辦公室吹冷氣還會幹嘛？再者，機構有這麼多資金，卻還是讓社工也做跟公部門的工作一樣，一人負責10個案子，若手上有特殊個案，就容易因過勞，遺漏該注意的異樣，無法第一時間接住孩童。
社工需要經過專業訓練，也因工作危險性，會有相關保障，蘇祐晟說，縣市政府會因為經費有限，社工數量確實比較少，但兒福機構不應該如此，不但不缺錢，還可以提供更好的條件多請幾位社工，尤其該男童的狀況特殊，雙親都不在身邊，才會需要找保母照顧，這種狀況更是要一位社工專門監督，沒想到卻發生這樣的悲劇。
蘇祐晟表示，新聞一出公會成員情緒都爆炸，非常氣憤，更直言要血債血還，1歲男童被欺負時能做什麼反抗？男童被虐待後一定會有異樣，社工居然沒有發現，他質疑「一定有問題」，社福機構百分百要負責任，實在太糟糕。
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