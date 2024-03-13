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台中豪車業務經營選舉賭盤 桃檢起訴聲請沒收420萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台中某歐系車行林姓男業務涉嫌夥同上游組頭、謝姓瑪莎拉蒂車友及某電子公司劉姓主管等，利用line群組自2023年6月起開設總統大選賭盤，以各黨參選總統副總統候選人投票的讓票數及勝選者，組成不同賭博標的供賭客下注，再抽取5-10％水錢營利，桃園地檢署偵結，將林、謝、劉及賭客李、郭等5人依違反總統副總統選舉罷免法起訴，並聲請沒犯罪所得420萬元。

桃檢說明，接獲林姓被告等經營第16任總統副總統選舉賭盤的情資，為避免賭盤影響選舉，立刻指派檢察官陳映妏指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市桃園警分局偵辦，於去年12月27日執行搜索，竹縣某建設公司郭姓老闆、李姓瑪莎拉蒂車友坦承參賭下注，分別主動繳回新台幣100萬和20萬元。

經檢察官訊問被告等人及分析他們的手機，發現有多個總統大選下注的群組，循線追查發現上游為中部的林姓業務、謝姓車友及電子公司劉姓主管等3人涉犯總統副總統選舉罷免法第88之1條第4項意圖營利以總統副總統選舉結果為標的供給賭博場所、第2項利用網際網路而以總統副總統選舉結果為標的賭博財物等罪嫌；郭姓、李姓雖是賭客，同樣涉犯利用網際網路而以總統副總統選舉結果為標的賭博財物罪嫌列為同案被告。

桃園地檢署破獲中部豪車林姓業務等人開設總統大選賭盤，近日偵結，將林、謝、劉及賭客李、郭等5人依違反總統副總統選舉罷免法起訴，並聲請沒犯罪所得420萬元。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署破獲中部豪車林姓業務等人開設總統大選賭盤，近日偵結，將林、謝、劉及賭客李、郭等5人依違反總統副總統選舉罷免法起訴，並聲請沒犯罪所得420萬元。記者陳恩惠／攝影

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