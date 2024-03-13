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因細故刺死馬國來台大學生 檢起訴移審、法官裁定續押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子到KTV消費時，友人誤闖他人包廂，當下雖未引發衝突，但在雙方各自結帳後，陳嫌與林姓友人與對方發生口角，持刀刺傷就讀國立台灣海洋大學的馬來西亞籍男大學生，送醫不治。案發後檢方聲押陳嫌獲准，今依過失致死罪嫌起訴後移審法院。法官認涉犯重罪，有逃亡之虞，裁定羈押並禁止接見通信。

22歲陳男去年11月14日晚上與友人到基隆市仁二路某家KTV唱歌時，陳嫌的張姓、許姓友人因酒後互相推鬧，不慎撞進馬籍大學生及友人歡唱的包廂。張、許2人不斷道歉，雙方並未發生肢體衝突。

隔天凌晨4點許，雙方先後結完帳，下樓在街道各自等候友人時，陳嫌及林嫌與馬籍大學生及其顏姓友人發生口角，陳嫌持折疊刀刺入馬籍大學生右腿，並劃傷顏男左大腿。馬籍大學生因右股動脈橫斷大量出血、低血容性休克，導致多重器官衰竭死亡。顏男左大腿撕裂傷，送醫後脫險。

檢方認定陳男持刀劃傷顏男涉犯傷害罪，傷害陳姓大學生致死涉犯傷害致死罪，並將兩案合併依國民法官法、刑事訴訟法提起公訴。林男在雙方口角過程中，曾徒手毆打陳姓大學生頭部，造成右額受傷，另依傷害罪嫌提起公訴。

檢方指出，陳嫌涉犯傷害致死罪屬於國民法官法第5條第1項第2款，故意犯罪因而發生死亡結果案件，今日提起公訴後，全案連同在押被告移審基隆地方法院。

基隆地院指出，這起案件已分案為113年度國審訴字第1號，承審的合議庭法官暫不會接觸案件卷證，後續將依國民法官法規定處理。

陳嫌移審強制處分事宜，由未參與本案審理的法官處理。經法官訊問後，認陳男涉犯傷害罪、傷害致人於死罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據之虞。傷害致人於死罪最輕本刑5年，重罪常伴隨有逃亡高度可能性，難以排除畏罪逃亡藏匿，有相當理由認為有逃亡之虞，非予羈押難進行審判、執行，裁定羈押並禁止接見、通信，但不予禁止收受物件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子涉嫌持刀殺害來來就讀大學的馬來西亞籍大學生，檢方今依傷害致死罪嫌起訴，並將羈押中的陳嫌移審基隆地院，法官審理後裁定羈押禁見。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子涉嫌持刀殺害來來就讀大學的馬來西亞籍大學生，檢方今依傷害致死罪嫌起訴，並將羈押中的陳嫌移審基隆地院，法官審理後裁定羈押禁見。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子涉嫌持刀殺害來來就讀大學的馬來西亞籍大學生，檢方今依傷害致死罪嫌起訴，並將羈押中的陳嫌移審基隆地院，法官審理後裁定羈押禁見。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子涉嫌持刀殺害來來就讀大學的馬來西亞籍大學生，檢方今依傷害致死罪嫌起訴，並將羈押中的陳嫌移審基隆地院，法官審理後裁定羈押禁見。記者邱瑞杰／翻攝

國民法官 大學生 馬來西亞

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