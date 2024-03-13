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台中廍子里長涉找幽靈人口投票 二審逆轉「判當選無效」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市外埔區廍子里長廖泰祥被控，涉由妻子遊說，找來親友，設籍到里內，但沒有實際居住，擁有投票權後，投票給廖，涉違反選罷法，一審駁回檢方之訴，判當選有效，不過二審認為，此案幽靈人口案件除檢方起訴的廖女等3人外，還有黃女等5人，都經法院判決有罪確定，因此廢棄一審當選有效判決，改判廖當選無效

廖泰祥是台中市外埔區廍子里第4屆里長當選人，但他被檢方指控，涉在前年選舉期間，委由黃姓妻子遊說，原未實際居住在廍子里姊姊、兒女、外甥、弟媳等8名親友，設籍到里內，取得投票權後，逃票給廖，涉嫌違法選罷法的規定，檢方據此提出當選無效之訴。

廖泰祥抗辯，在投票日當天看到胞姐回到戶籍地要投票，才發現胞姐將戶籍遷到自己的戶籍地，對於黃姓外甥等其他親友在其戶籍地取得投票權之事並不知情，等到知情之後，立刻告訴妻子轉告外甥等人「勿去投票」等語。

二審審酌，黃姓外甥在案件審理時證稱，廖泰祥曾向他拉票，廖泰祥是聽聞風聲，得知警察正在調查幽靈人口犯罪，才請他不要前去投票等語，足見廖泰祥應知悉胞姐等人，遷入其戶籍地一事，參酌其他情況證據，包括投票通知、選舉公報等文件，會在投票日前會送達各戶等，應可以認定廖泰祥對於妻子的行為知情。

二審指出，此案在投票日4月前遷入廖泰祥戶籍地者，除檢察官起訴的廖泰祥胞姐等3人之外，還有黃姓外甥等5人，都經判決有罪確定，因此認為一審駁回檢察官起訴，於法未合，檢方上訴意旨，指摘原判決不當，為有理由，因此廢棄一審判決，改判當選無效確定。

台中市外埔區廍子里長廖泰祥被控找幽靈人口投票，二審今逆轉，判廖當選無效。圖／本報資料照
台中市外埔區廍子里長廖泰祥被控找幽靈人口投票，二審今逆轉，判廖當選無效。圖／本報資料照

戶籍 投票 當選無效 選罷法

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