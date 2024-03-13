嫌前夫「沒資格有她小孩」…她悶死6歲兒 外公外婆為求情遭檢批

許姓女子因感情、經濟等因素，拿枕頭悶死6歲的兒子，自戕被救回。新北地檢署依殺人罪起訴許女，新北地方法院國民法官庭判她16年5月。台灣高等法院今行準備程序，因許女的父母先前以死者的外公、外婆身分出庭，卻都在為女兒脫罪，告訴代理人要今求將兩人改列為「被告家屬」而非「被害人家屬」，檢察官更批這是求情伎倆。

許女2021年與前夫離婚，雙方協議與前夫每隔1至2周輪流照顧照顧兒子。2022年中，許女遭公司裁員，經濟瞬陷困頓，她付不出房租，日常生活開銷又需要用錢，她承受龐大壓力，同年10月她在新北樹林租處以枕頭悶死6歲兒子，再尋求輕生。

檢方起訴指出，當時前夫聯繫不上許女，帶著警方到許女租處破門，赫見許女奄奄一息，而兒子已現屍斑。檢方送鑑定，發現許女犯案時不符合減刑要件，依殺人罪起訴許女，並依兒少法請法院加重其刑。

國民法官庭審理時，檢方出示許女和兒子教師對話，許女除常以兒子「肚子痛、身體不舒服、回南部、她上班要遲到」無法帶孩子上學等理由替兒子請假，有時還會無故不到校上課。老師聯繫不上許女，轉而聯繫她前夫，她卻責怪老師；她請假時稱會替兒子補課、指導作業，但也沒達成，兒子跟不上學校進度。

檢方指出，許女在手機與平板中留下兩種版本的遺書，稱從小到大都得不到家人討喜，想靠婚姻逃家，卻得到失敗的婚姻，丈夫還出軌，又遇上重要親人相繼離世，讓她對人生絕望，上班因此恍神而被開除。被辭退後，她在家休息1、2個月，覺得自己生病了但沒看醫生，幾度產生輕生念頭。

許女在遺書內指控前夫家「沒資格有她血脈的小孩」，並指控前夫和小三在一起，殺兒子的理由是覺得兒子和自己太像了，怕兒子也跟她一樣得不到社會認可，兒子也說只想跟她在一起，「希望可以火化後和兒子放在一起」。

檢方認為許女在案發當天、甚至案發前兩天都以各種理由幫兒子請假，前兩天稱打疫苗身體不舒服，案發當天稱睡過頭「會晚一點到」，卻她已開始在寫遺書。許女能編造正常人所能接受的理由替兒子請假，遺書敘事流暢，檢方指許女未失去行為能力。

律師辯護稱許女罹有重度憂鬱症，案發時已發病，主張她當時無行為能力，另外兩種版本遺書「是因為系統自動備分」，以她在案發後於醫院製作筆錄時向警方坦承殺兒，遺書內也提到殺兒原因，認為符合自首減刑。律師認為她因經濟、離婚、失業、兩名摯愛親友相繼離世等多重打擊，選擇帶兒子一起走，案發後非常懊悔，符合「情堪憫恕」減刑要件。

案經上訴，高院今行準備程序，首先法官就許女的父母究竟應算是「死者家屬」還是「被告家屬」釐清。告訴代理人表示，許姓夫妻先前開庭時全然未替被害人講話，反而是在替女兒求情，不應再被列為死者家屬；辯護律師則反對，稱他們確實是死者的外公、外婆。檢察官也認為夫妻倆的角色就是在替女兒卸責，根本是一種伎倆。

許女也聲請台大做精神鑑定、量刑前的社會調查，並主張有自首。檢察官表示，在國民法官庭時這些都不採，原因都已經說明，現在被告又主張裁量不當，並批評許女的動機就是為了報復前夫而殺害兒子，沒有情堪憫恕的情況。

高院定5月2日上午審理並行延押訊問。

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