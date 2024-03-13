指去陸19趟「任柯挑」…上傳柯文哲與多名女性合照 他認錯無犯意不起訴

去年總統大選期間，尤姓男子在個人臉書上傳民眾黨總統候選人柯文哲與多名女生合影，並有「去中國19趟，晚餐後甜點任柯挑」等文字，被控涉嫌違反總統副總統選罷法。尤男說，自己很直，看到政治新聞會評論，無犯意。檢方查出這張照片早先已在網路流傳，難認定有意圖使柯不當選，罪嫌不足不起訴。

基隆地檢署不起訴處分書指出，告訴人、告發人及警方移送意旨主張，尤男意圖散布於眾，指摘或傳述足以毀損他人名譽之事，且意圖使候選人不當選犯意，去年10月26日及11月1、17、18、27日在台北市住處，上傳柯文哲與多名女性合影照片到個人臉書，並有「去中國19趟，晚餐後甜點任柯挑」、「柯文哲去中國19次，中國的招待，無所不用其極」等文字合成，供不特定人士閱覽，足以損害柯的名譽及混淆事件真實性。

尤男被控涉犯誹謗罪部分，因為事後在社群平台公開道歉及澄清，並下架貼文，告訴人今年2月17日具狀撤回告訴，檢察官依法給予不起訴處分。

違反總統副總統選罷法部分，尤男接受偵訊時供稱，他是一個很直的人，看到有相關的政治新聞，就會打上一小段評論。上傳臉書的照片是他從網路新聞看到的，他並沒有要妨害總統選舉的意思。

檢察官查出尤男上傳的照片及訊息，台灣事實查核中心已查登證為非事實。這張照片也在尤男上傳臉書前，已在社區平台廣泛流傳，認為尤男辯詞屬實，但尤男未仔細查核圖片訊息真實性，轉發應予責難。

檢方認為，因為無從直接認定有意圖使人不當選犯意，而應責令擔負罪責。加上告訴人已具狀撤回告訴，查無其他積極證據，足認尤男有涉案犯行，以罪嫌不足處分不起訴。