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指去陸19趟「任柯挑」…上傳柯文哲與多名女性合照 他認錯無犯意不起訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

去年總統大選期間，尤姓男子在個人臉書上傳民眾黨總統候選人柯文哲與多名女生合影，並有「去中國19趟，晚餐後甜點任柯挑」等文字，被控涉嫌違反總統副總統選罷法。尤男說，自己很直，看到政治新聞會評論，無犯意。檢方查出這張照片早先已在網路流傳，難認定有意圖使柯不當選，罪嫌不足不起訴。

基隆地檢署不起訴處分書指出，告訴人、告發人及警方移送意旨主張，尤男意圖散布於眾，指摘或傳述足以毀損他人名譽之事，且意圖使候選人不當選犯意，去年10月26日及11月1、17、18、27日在台北市住處，上傳柯文哲與多名女性合影照片到個人臉書，並有「去中國19趟，晚餐後甜點任柯挑」、「柯文哲去中國19次，中國的招待，無所不用其極」等文字合成，供不特定人士閱覽，足以損害柯的名譽及混淆事件真實性。

尤男被控涉犯誹謗罪部分，因為事後在社群平台公開道歉及澄清，並下架貼文，告訴人今年2月17日具狀撤回告訴，檢察官依法給予不起訴處分。

違反總統副總統選罷法部分，尤男接受偵訊時供稱，他是一個很直的人，看到有相關的政治新聞，就會打上一小段評論。上傳臉書的照片是他從網路新聞看到的，他並沒有要妨害總統選舉的意思。

檢察官查出尤男上傳的照片及訊息，台灣事實查核中心已查登證為非事實。這張照片也在尤男上傳臉書前，已在社區平台廣泛流傳，認為尤男辯詞屬實，但尤男未仔細查核圖片訊息真實性，轉發應予責難。

檢方認為，因為無從直接認定有意圖使人不當選犯意，而應責令擔負罪責。加上告訴人已具狀撤回告訴，查無其他積極證據，足認尤男有涉案犯行，以罪嫌不足處分不起訴。

尤姓男子去年總統大選期間在臉書上傳民眾黨總統候選人柯文哲與多名女生合影，並有「去中國19趟，晚餐後甜點任柯挑」等文字觸法。檢方偵查後，指難認定有使柯不當選意圖，罪嫌不足不起訴。記者邱瑞杰／攝影
尤姓男子去年總統大選期間在臉書上傳民眾黨總統候選人柯文哲與多名女生合影，並有「去中國19趟，晚餐後甜點任柯挑」等文字觸法。檢方偵查後，指難認定有使柯不當選意圖，罪嫌不足不起訴。記者邱瑞杰／攝影

柯文哲 選罷法

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