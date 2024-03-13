彭文正視訊上訴「為總統論文告法官」案 要律師講話對準麥克風

媒體人彭文正提訴訟確認蔡英文總統博士學位的真實性，不滿台北地方法院法官張詠惠沒有上簽呈請求重新分案，再度提告求償200萬元並在報紙刊登判決理由，北院判彭敗訴。彭上訴，台灣高等法院今確認爭點與不爭執事項，準備程序終結，定4月23日開庭，遭通緝滯美的彭文正表示，仍將以視訊方式參與開庭。

彭文正多次質疑蔡英文博士學位，為確定論文真偽，他提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判彭文正敗訴，二審認為一審程序有瑕疵，廢棄原判決發回更審，北院更一審仍由張詠惠承審，依舊判決彭敗訴。

彭文正提告主張，案件更一審又由張詠惠獨任審理，他請求法院改分他股被拒絕，認為張詠惠一審已涉及實體論斷，已有先入為主偏見，又他另行提告張詠惠刑民事訴訟，雙方已有嫌怨，足以認定張詠惠無法公平審判。

彭文正指出，張詠惠執意審理論文案，又知案件是重大社會矚目案件，卻不送簽呈請求以矚訴字重新分案，更連續違法拒絕他請求重分案，認為張詠惠不依民事案件分案規則、民事訴訟法規定，侵害他的訴訟權和名譽權，要求賠償200萬元並刊登判決理由。

張詠惠表示未參與論文案分案，分案也沒有不法，她沒有迴避審理論文案的事由，也沒違反分案規則，並無侵權；彭文正要求重新分案或自行迴避，均無法律依據，她礙難照准。

北院認為彭文正不能證明張詠惠分案上有何違法，實務上法官只能被動接受分案結果，彭的主張有誤會；重大矚目分案方式應屬於極端例外情況，要由法院考量司法資源整體利用、公平性，通案採一般分案方式處理，法院向來做法如此，彭以自身是媒體人、涉訟對象有新聞性，認為應分矚目案件，也有誤解。

一審宣判後，彭文正上訴。高院今行準備程序，彭與張女都委由律師出庭，彭的律師張靜表示要請更熟稔案情的林姓男子擔任訴訟代理人。

高院今請雙方確認不爭執事項與爭點題綱，以視訊方式參與的彭文正兩度要求律師們陳述意見時能「對準麥克風」，在不爭執事項與爭點都確認完畢後，法官宣布準備程序終結，並排定審理日期。