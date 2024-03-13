酒駕撞騎士害腦傷認知障礙…他沒錢賠償和解 確定要入獄

鍾姓男子4年前酒後開車撞上闖紅燈的邱姓機車騎士，造成邱肋骨、頸椎骨折、顱內出血，至今認知、語言功能障礙，一審依酒駕致人重傷罪判刑1年8月，二審減為1年4月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

鍾2020年9月5日晚間在宜蘭縣友人住處飲酒後，駕車行經冬山鄉冬山路三段與永美路路口時，未依號誌顯示左轉，撞擊闖紅燈的邱姓騎士，導致鍾肋骨骨折、肩胛骨及骶骨骨折、腦傷，經治療後仍有認知功能、注意力困難、做事執行功能障礙、人際互動因語言理解能力不足，同理他人的情緒與認知能力明顯障礙等後遺症。

鍾犯後主動向警方自首，經抽血檢驗並換算吐氣酒測值為每公升0.34毫克，一審審酌鍾有毒品前科，且酒駕造成邱種傷害，造成家屬精神、生活上產生極重負擔，他坦承犯行，雖表達和解意願，但無力賠償而沒有與邱及家屬和解，依酒駕致人重傷罪判刑1年8月。

二審認為一審判決量刑時沒有審酌邱也有過失，因此撤銷改判1年4月徒刑，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，因此駁回上訴，全案定讞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康