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詐騙花樣多、首腦難抓 綠委籲立專法

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

正國會民進黨立委陳俊宇（左起）、陳亭妃、李坤城、林岱華與陳秀寳13日召開記者會呼籲，政府應立打詐專法。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
正國會民進黨立委陳俊宇（左起）、陳亭妃、李坤城、林岱華與陳秀寳13日召開記者會呼籲，政府應立打詐專法。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】詐騙太猖獗，綠營多名正國會立委共籲立專法！多名民進黨立委13日召開記者會指出，詐騙手法層出不窮，但詐欺卻出現輕罪化，政府應提高相關刑責與執法強度，平台與電信業者也應盡查核責任。陳亭妃呼籲，詐騙花樣多，去年的打詐五法已難應付，政府應立打詐專法。

修正量刑範圍

民進黨立委吳琪銘指出，參照刑法《一般詐欺罪》、《加重詐欺罪》規定，台灣詐欺案件進入司法程序後，往往出現法定刑偏輕的狀況，量刑標準也是法官審判的靠山，所以法務部應修正量刑範圍，訂立完善的標準。

李坤城表示，台灣詐騙的案件或金額逐年上升，但根據法務部資料，過去五年詐欺罪僅有0.5%被判刑三年以上；43%的案件都是判刑六個月以下。他說，經歴數次修法，仍無法遏止詐欺犯罪，顯見將法定刑提高遠遠不足，更應提高對詐騙首謀的刑責，招募進入詐騙團伙的行為也應制定刑罰。

需科技執法工具

民進黨立委黄秀芳表示，除了刑度加重之外，這幾年的打詐民眾難有感，原因就在於，各部會執行打詐措施時，詐騙集團又會應用新興科技，所以執法機關迫切需要執法工具與相關授權。她說，政府應立刻啟動相關的對話機制，將預防性措施法制化、並且持續推動科技偵查執法的制度。

民進黨立委陳秀寳說，政府應要求各大網路社群平台履行企業社會責任，提出具體的規範與改善措施，來防騙行為的發生。她說，同時落實檢舉的SOP，確認詐騙網頁或貼文出現後，要在24小時內下架。

應立打詐專法

民進黨立委陳俊宇表示，電信業者也要落實用戶查核的責任，以免詐騙集團一再利用人頭帳號申辦門號、辦假帳號，NCC應該修訂相關法規促使電信業者落實查核責任，未落實查核者則應再加重罰鍰。

陳亭妃指出，去年立法院通過打詐五法，但卻發現詐騙手法層出不窮，手法不同就會出現不同的受害者，其中更涉及到個資外洩的問題，打詐需要各部會合作共同警惕，需要訂立專法才能發揮作用。

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