2個月僅上班5天半 北監戒護科1管理員頻繁請病假

根據法務部統計，截至今年1月底止，全國在監收容人數為50227人，其中台北監獄有3957人，而負責受刑人戒護、監所戒備的戒護科管理員300人，平均每名戒護人員，必須照顧13到14名受刑人，卻有戒護科吳姓管理員自去年中起頻請病假，光是今年1、2月，吳男的到職日竟然只有5天半，引起同事不滿投訴；對此，台北監獄回應，已責由戒護科每月對吳員實施定期約談輔導。

北監副典獄長吳永山說明，吳員自今年元旦迄今，因身體健康因素多次於輪班日申請事假、病假及休假，出勤次數極低，督導幹部及業務科室主管已針對他的請假事由及個人健康情形，先後進行晤談輔導並告知勤務調派及工作屬性，讓他能建立正確服勤觀念。至於吳員因勤務調派及個人請假權益等事，先後對北監同仁提起相關訴訟，目前皆已進入司法調查程序。

根據週刊報導，北監人員投訴表示，戒護科吳姓管理員自去年中頻繁請假，今年更是過分，過去2個月以來僅上班5天半，除了固定輪休外，其餘皆請病假未到職，每月爽領5萬餘元薪水，讓大家傷腦筋的是，吳員都是臨時請假，造成戒護人力調度困擾。

投訴指出，大約3年前到職的吳員，工作出勤狀況一直都很正常，不過自去年中起，請假次數漸增，同僚皆能體諒生病之苦，但他總在點名前臨時請假，讓監所人力調度困擾，此外，吳曾因請病假等問題對內勤主管及同事提告，之前還自認因公染疫，為了萬餘元的新冠肺炎公傷慰問金對北監提起行政訴訟。

週刊指出，北監戒護科主管上個月曾為吳頻繁臨時請假一事進行約談，檢視吳員出示的藥單及診斷證明，發現都是由固定的某內兒科診所開立，建議他可以到大醫院詳細檢查，但吳皆以換季導致舊疾復發，只能視當天上午起床後身體狀況決定上班與否，至於轉診一事，吳認為醫院和診所開的藥都類似，不如在家附近就近看診即可，訪談後仍照常請假。