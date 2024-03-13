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台中男酒駕被抓「15次」 法院批毫無悔改再判1年刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子喝啤酒後騎車上路，夜間因闖紅燈引來警方注意盤查，全身又散發濃厚酒氣經呼氣酒測值高達每公升0.41毫克，當場被依酒駕現行犯移送；法院發現，陳2020年才因酒駕被判刑1年入獄，且這次竟是第15度酒駕被抓，痛批他毫無悔改之心，再依公共危險罪判他1年，可上訴。

檢警調查，陳男2023年7月16日在檳榔攤內喝啤酒，明知酒精沒有消退晚上10點多仍騎乘1輛電動自行車上路，結果行經太平區因為闖紅燈被警方攔查，且身上散發濃厚酒氣，警方施以呼氣酒測值高達每公升0.41毫克。

台中地院審理時，陳男均坦承不諱，並有酒測值、警方密錄器畫面等可佐；法院發現，陳男2020年才因酒駕被判刑1年確定，入監執行後於2022年1月出獄，這次再犯構成累犯。

法院再根據他過去前科紀錄，驚覺陳男先前已經累積多達14次酒駕遭逮、被判刑紀錄，這次是第15次酒駕，可見他毫無回改之心，酒測值也達0.41，危及路過人車生命、財產安全。

法院考量陳男犯後坦承等態度，這次同樣依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪，累犯，判他1年徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

酒測 酒精 酒駕

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