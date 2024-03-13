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博弈「打手基地」鬧人命…二審認管理者非殺人主嫌 判4年半

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

九州博弈集團在台中大雅成立打手基地，由管姓男子負責，但管與北部連姓男子有宿怨，連去年初揪眾南下尋仇，雙方大打出手，釀1死3傷，二審今審結宣判，一審原認定管男是共謀殺人的主嫌，二審撤銷原判決，改認定管男是主持犯罪組織，改判4年6月，與一審認定是殺人，判刑17年刑度有別，其餘涉嫌殺人的林男等人，則獲判12年至14年不等徒刑，都比一審刑度略輕。

檢警調查，九州博弈集團為壯大事業，找來管男（50歲）負責台中市大雅區打手基地，基地內有辦公室、籃球場、健身房、擂台等設施，支付成員4萬至20萬不等酬勞，每月依忠誠度、凶狠度、體能等項目考核給薪。

管在籌設時因連男勾結北部幫派、私吞款項，管在2020年10月間，率人強押連到雲林關狗籠、毆打施暴，連不滿在2021年初時，找來施男等人南下尋仇，趁隙在基地辦公室，持刀砍管手腳、鐵鎚重擊頭部，管方人馬找回人力支援後反擊，連一方敗走四竄，但連與施、謝三人被包圍制伏在地。

管方人馬痛毆連等三人，其中連被鐵管猛擊頭部，還被改造手槍射擊左大腿，甚至被鐵鎚釘右腳鐵釘數次凌虐，連傷重不治，施、謝則是送醫後脫險。

台中地檢署在2021年6月初，依殺人、組織犯罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，起訴管男等26人。

台中地院審理時，認定此案是管男、連男宿怨糾紛而起，雖然管否認犯行，任由同案林男、方姓少年扛起殺人刑責，但根據檢警調查，管遇到連方人馬尋仇受重傷，見支援人力抵達，隨即指揮同夥，持鐵棍、安全帽、鎮暴槍等凶器反攻，制伏被包圍的連等3人，還將連凌虐致死，認定管是主謀，依與少年共同犯殺人罪，判刑17年，其餘13名涉案人，則是判13年8月至15年6月不等徒刑。

網路賭博業者為壯大在海內外的賭博事業，成立打手訓練基地，設立籃球場、健身房、搏擊格鬥擂台，訓練打手的狠勁。圖／台中地檢署提供
網路賭博業者為壯大在海內外的賭博事業，成立打手訓練基地，設立籃球場、健身房、搏擊格鬥擂台，訓練打手的狠勁。圖／台中地檢署提供
網路賭博業者為壯大在海內外的賭博事業，成立打手訓練基地，設立籃球場、健身房、搏擊格鬥擂台，訓練打手的狠勁。圖／台中地檢署提供
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網路賭博業者為壯大在海內外的賭博事業，成立打手訓練基地，設立籃球場、健身房、搏擊格鬥擂台，訓練打手的狠勁。圖／台中地檢署提供
網路賭博業者為壯大在海內外的賭博事業，成立打手訓練基地，設立籃球場、健身房、搏擊格鬥擂台，訓練打手的狠勁。圖／台中地檢署提供

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