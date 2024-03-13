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每票5百或1千元買票 民雄鄉代會前主席二審改判3年8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義縣民雄鄉民代表會前主席周榮茂前年底拚連任鄉代落選，又涉以每票500元或1000元，拜託樁腳協助買票，一審認他犯選罷法中交付賄賂罪判刑4年，褫奪公權5年，周榮茂不服上訴，台南高分院今上午宣判，周改判3年8月外，蔣女則改判2年2月，其餘上訴駁回。

一審指出，65歲周榮茂前年參選民雄鄉代表，投票前，與蔣姓女子先拜託樁腳陳女協助買票，後來聯繫蔡姓男子協助通知陳女到他競選服務處，周再次請託陳女買票，並由蔣女將3萬元交給陳女，以每票500元尋求選民投票支持。

蔣女前年10月下旬，將2萬1000元交給樁腳王婦，其中5000元要求王婦及家人共5票投給周榮茂，其餘款項請託王婦向其他選民買票，王婦以每票1000元或500元買票，請託選民及家人投票給周榮茂。

周榮茂與樁腳等涉及賄選，前年投票前，嘉義地檢署指揮警調查獲，前年底依投票交付賄賂罪嫌起訴，審理時，周否認犯行，蔣女雖坦承全部犯行，但否認有和周榮茂一起買票。樁腳陳女坦承犯行，法院審理後綜合卷證資料，認定陳女證述內容可信，事證明確，依法量處其刑。

一審認周、蔣女、蔡3人犯選罷法中交付賄賂罪，分別處4年、2年6月、6月，均褫奪公權5年。此外，陳女犯交付賄賂罪處1年10月、褫奪公權4年，又犯有投票權人收受賄賂罪處4月、褫奪公權2年，均緩刑5年，並應向公庫支付20萬元。王婦犯交付賄賂罪處1年8月、褫奪公權4年，又犯收受賄賂罪處4月、褫奪公權2年，均緩刑5年，並應向公庫支付16萬元。

嘉義縣民雄鄉民代表會前主席周榮茂前年底涉以每票500元或1000元，拜託樁腳協助買票，一審認他犯交付賄賂罪判刑4年，上訴二審，今改判3年8月。圖／本報資料照
嘉義縣民雄鄉民代表會前主席周榮茂前年底涉以每票500元或1000元，拜託樁腳協助買票，一審認他犯交付賄賂罪判刑4年，上訴二審，今改判3年8月。圖／本報資料照

嘉義 投票 樁腳 賄選 選罷法

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