聽新聞
test
0:00 / 0:00
大S經紀人控汪小菲「不要一邊詆毀一邊示愛」 挨告妨害名譽獲不起訴
汪小菲去年透露他有意與前妻大S徐熙媛復婚，大S透過經紀人廖瑋琪證實，她已多次明確拒絕汪小菲復婚提議，希望汪小菲別「一邊詆毀，一邊示愛」。汪小菲要求廖瑋琪在3天內道歉，否則提告。對此，汪提告廖涉犯加重誹謗。台北地檢署13日偵結，考量廖是替大S發表主觀感受，無妨害名譽犯意，罪嫌不足，處分不起訴。
全案源於，去年10月間，汪小菲和中國大陸網路博主連線直播，透露他有意與大S復婚；大S透過經紀人廖瑋琪拒絕，傳送「不要一邊詆毀一邊示愛，企圖干擾法庭審理」等語句給媒體刊登。
對此，汪小菲發布聲明，因大S染疫身體欠佳，他才會請保姆和司機表示關心，要求廖瑋琪在3天內道歉，否則提告。廖瑋琪未在期限內道歉，汪提告廖涉犯妨害名譽，檢方去年11月間傳喚廖瑋琪到庭說明。
廖於偵訊時辯稱，在她這一行的通念中，都會認知經紀人的發言就代表藝人的發言，她並沒有妨害汪小菲的名譽。
檢方調查後，認定汪所指的「一邊詆毀一邊示愛」等文字，為大S基於主觀感受的內容，也確實是經過大S認可後，再由廖傳送給媒體，廖本身無主導性也無決定權，顯難認廖主觀上有妨害名譽犯意，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言