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大S經紀人控汪小菲「不要一邊詆毀一邊示愛」 挨告妨害名譽獲不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

藝人大S徐熙媛（右）與汪小菲（左）。圖／聯合報系資料照片
藝人大S徐熙媛（右）與汪小菲（左）。圖／聯合報系資料照片

汪小菲去年透露他有意與前妻大S徐熙媛復婚，大S透過經紀人廖瑋琪證實，她已多次明確拒絕汪小菲復婚提議，希望汪小菲別「一邊詆毀，一邊示愛」。汪小菲要求廖瑋琪在3天內道歉，否則提告。對此，汪提告廖涉犯加重誹謗。台北地檢署13日偵結，考量廖是替大S發表主觀感受，無妨害名譽犯意，罪嫌不足，處分不起訴。

全案源於，去年10月間，汪小菲和中國大陸網路博主連線直播，透露他有意與大S復婚；大S透過經紀人廖瑋琪拒絕，傳送「不要一邊詆毀一邊示愛，企圖干擾法庭審理」等語句給媒體刊登。

對此，汪小菲發布聲明，因大S染疫身體欠佳，他才會請保姆和司機表示關心，要求廖瑋琪在3天內道歉，否則提告。廖瑋琪未在期限內道歉，汪提告廖涉犯妨害名譽，檢方去年11月間傳喚廖瑋琪到庭說明。

廖於偵訊時辯稱，在她這一行的通念中，都會認知經紀人的發言就代表藝人的發言，她並沒有妨害汪小菲的名譽。

檢方調查後，認定汪所指的「一邊詆毀一邊示愛」等文字，為大S基於主觀感受的內容，也確實是經過大S認可後，再由廖傳送給媒體，廖本身無主導性也無決定權，顯難認廖主觀上有妨害名譽犯意，因罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

大S 妨害名譽 提告 汪小菲 經紀人

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