新北校園割喉案3月21日裁定 一文看懂可能走向、審理流程

新北某國三男學生刺死同校男學生，另有1名少女涉案，全案由新北地院少年法庭調查中，訂3月21日宣示裁定，以下整理可能走向與少年事件法律流程。

警方調查，去年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開而引發口角。女學生離開後找另名男學生去理論，結果涉案男學生持彈簧刀揮砍，造成傷者大量出血，送醫不治。

新北地院少年法庭於案發後裁定涉案少年與少女收容於少年觀護所，並於今年2、3月分別裁定2人延長收容，訂3月21日宣示裁定結果。

司法院官網指出，少年法庭收案調查後，如果認定證據不足或情節輕微，會裁定「不付審理」，並視情況裁定告誡或將少年交付家長管教等。

如果少年法庭認定是「少年保護事件」應繼續處理，將裁定開始審理，由少年調查官調查少年背景與經歷等，製成調查報告後給法庭參考，並決定是否交付保護處分，依程度不同有訓誡與假日生活輔導（假日到法院接受輔導）、交付保護管束（定期到法院接受輔導）、勞動服務、安置輔導或送到少年矯正機關接受感化教育。

如果少年法庭審酌應以「少年刑事案件」處理，也就是認定少年所犯是最輕本刑5年以上有期徒刑的罪，或犯罪情節重大，要用刑事處罰較適當，法庭將裁定移送檢察官偵查；不過有別於一般成人刑事案件程序，少年若有羈押必要，將被羈押於少年觀護所，而非看守所。

如果檢察官偵結並起訴，全案將進入少年法庭審理；且根據刑法規定，14歲以上未滿18歲者，得減輕其刑。

此外，對少年不可以宣告死刑、無期徒刑、褫奪公權及強制工作；當少年入獄且可證明已真心悔改時，可以在有期徒刑超過執行期1/3後假釋。

根據刑法規定，傷害致死罪處無期徒刑或7年以上有期徒刑；殺人罪處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；教唆犯則依所教唆的罪來處罰。