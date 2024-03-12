誆稱解套實則再次剝皮 新北地檢署起訴生基位詐騙集團19人

男子黃彥綸、蔡銘航、蘇丞毅、黃思諭、林彥廷共同成立皓翊企業及驍林公司，於北市中山區及新北市板橋、新莊、三重4地成立辦公室，雇請業務員向曾投資生機位或未上市股票被套牢的投資人，謊稱可代位找買家高價承接，事實上是騙投資人購買更多產品，藉此詐騙投資人2589萬餘元。新北地檢署今依違反組織犯罪條例、共同詐欺取財及洗錢罪，起訴黃男等人及業務員共19人。

檢警調查，黃、蔡、蘇、黃、林5人為此詐團首腦，自2021年12月起，先後成立皓翊、驍林2公司，租用辦公室並招攬業務員，提供有關曾投資、持有大量生基位或未上市公司股票失利遭套牢的投資人名單，供業務員在4處辦公室打電話，試圖將上述投資人再剝一次皮。

5人和旗下業務員自2022年11月起，利用生基位、生基罐、靈骨塔塔位等殯葬產品早期交易資訊不透明、轉售不易，被套牢的投資人急著尋找買家脫售的心理，向投資人虛構已有特定買家有意欲高價承購投資人持有的生基產品。