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上櫃公司引進7款手遊虧3.1億、涉內線交易 檢調今約談董事長等21人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

上櫃公司地心引力公司（3629）陳姓董事長、陳姓財務長與葉姓稽核主管等人，涉於2018年致2019年間，未經公司內控規範，投入3.1億引進7款手機遊戲；2019年間，葉等18人涉嫌內線交易買賣股票，不法獲利2000餘萬，涉犯證券交易法之內線交易、特別背信。台北地檢署今指揮調查處兵分19處搜索，稍晚將訊問董事長共21人。

檢調獲報，2018年至2019年間，地心引力公司陳姓董事長等6人，未經公司內控制度及辦理資產評估，投入1000萬美金，折合新台幣3.1億元，引進7款新手機遊戲，當中有5款手遊遊上市，但上架結果不如預期，致公司虧損。

檢調也查出，2019年9月12日，地心引力公司在重大訊息觀測站公布私募1萬6500張股票的重大消息，葉、營業員與親友趁機買賣股票，涉嫌內線交易，不法獲利約達2000餘萬。

檢方今指揮調查局台北市調查處執行搜索19處，依涉犯證券交易法171條第1項第1款之內線交易、同項第2款之特別背信等罪嫌，稍晚訊問董事長共21人。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

內線交易

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