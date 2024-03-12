飛車抓拒檢車輛卻把女騎士撞到智力退化 桃園市警八德分局得賠781萬

桃園市警八德分局姜姓警員2018年追緝拒檢車輛時，不慎撞傷楊姓女騎士，楊女智力衰退、生活無法自理，姜被依過失傷害罪判刑5月確定，新北地方法院民事庭也判八德分局須賠償楊女一家3口555萬餘元。案經上訴，台灣高等法院今改判八德分局賠償金額增至781萬8702元。

2018年3月31日上午9點多，八德分局大安派出所警員因發現可疑黑色轎車，他鳴笛闖越紅燈路口，卻在新北市鶯歌區鶯桃路撞上綠燈直行的楊姓女騎士，楊女因而重傷。新北地院認為姜雖執行追緝現行犯緊急任務，也有鳴笛警示，但行經人潮眾多的要道路口，仍須注意車前狀況、隨時減速，姜自承當時未減速，有過失。

刑事部分，姜被新北地院依過失傷害判刑5月，得易科罰金，檢方上訴高院後駁回定讞；民事部分，楊女父母提國賠訴訟，要求八德分局賠償醫護費及一家3口精神撫慰金共2627萬元。八德分局主張楊女未注意鳴笛，也有過失。

新北地院民事庭認定警方須為事故負4成責任，判賠555萬元。一審判決後，八德分局先是表示「尊重司法判決」，但稱全力支持員警依法查緝，將針對國賠部分上訴。

高院民事庭認為，姜姓警員欲攔查違停的轎車，連闖2紅燈，到了事發路口前，號誌燈已閃紅燈，且為時已久，對向車道也見機車跨行，卻未採任何防範措施就想通過路口，才發生事故，應負過失責任，八德分局須負國家賠償責任。

高院審酌楊姓女騎士與家屬所提出的醫療費用、增加生活必要費用、看護費用、減少勞動能力損失及精神慰撫金等，酌定八德分局各應賠償的金額。但楊女當時也沒注意到警備車已鳴笛、打閃光燈，仍貿然穿越路口，應負六成過失比例，再依法扣除楊女領取的220萬元強制保險金後，判命八德分局應再給付楊女225萬9884元。