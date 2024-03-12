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台中茶行夫妻用越南茶佯台灣茶 二審不法所得認定大減

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中福氣茶葉詹姓負責人曾多次獲獎，但他與妻子從2018年起，為降低成本牟利，從越南進口茶葉，佯稱是台灣茶包裝，以每斤800元至1500元價格販售，價差達4至10倍，一審認夫妻涉犯販賣假冒食品罪，各判刑1年6月至1年3月，犯罪所得2429萬元沒收，但台中高分院認為茶葉精製過程有耗損，也有茶葉銷對岸，不法所得降為846萬元，審酌夫妻無前科，有殘疾家屬，改判1年3月至1年徒刑，另宣告詹妻緩刑。

二審審酌，一審認定的不法所得有2429萬元，不過依照涉案進口報單資料，詹姓夫妻一共進口約3萬餘公斤的越南茶葉，扣掉檢警查扣的1535公斤後，可供銷售的越南茶是2.8萬公斤

因越南茶的賣相仍與台灣茶有別，詹姓夫妻會再經過檢梗、整形、篩分、乾燥（烘焙）等精製程序，耗損率約20%，另外還有部分越南茶葉銷往對岸商行，扣除後實際上販售越南茶數量為8468公斤，以每公斤平均售價1000元計算，不法所得為846萬元。

二審指出，詹姓夫妻沒有前科，都坦承犯行，與被害人達成和解，各繳回100萬元的犯罪所得，加上夫妻有身心障礙的姊姊、重度殘障的岳父需照顧，屬家中經濟支柱，若同時入監服刑，恐造成其他社會問題，也不利二人回歸社會，因此除撤銷一審判決，改判詹1年3月、詹妻一年徒刑外，另宣告詹妻緩刑4年，仍可上訴。

檢警調查，50歲詹男與45歲吳姓妻子經營福氣茶葉、茗崧公司，曾多次獲得阿里山春茶獎項，2018年初為降低成本，向長和企業社以每斤146元至260元價格，購入越南茶葉，再以不同重量分裝，用「臻藏阿里山高山茶」等名目外包裝，佯稱是台灣茶對外販售，價差達4倍至10倍，前年6月搜索帶回二人，去年4月依違反食安法起訴。

台中福氣茶葉詹姓夫妻涉將越南茶葉佯稱台灣茶販售，檢警前年搜索，查扣涉案茶葉等證物。記者陳宏睿／翻攝
台中福氣茶葉詹姓夫妻涉將越南茶葉佯稱台灣茶販售，檢警前年搜索，查扣涉案茶葉等證物。記者陳宏睿／翻攝
台中福氣茶葉詹姓夫妻涉將越南茶葉佯稱台灣茶販售，檢警前年搜索，查扣涉案茶葉等證物。記者陳宏睿／翻攝
台中福氣茶葉詹姓夫妻涉將越南茶葉佯稱台灣茶販售，檢警前年搜索，查扣涉案茶葉等證物。記者陳宏睿／翻攝

茶葉 越南

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