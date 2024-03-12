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男子獲中企投資設計晶片 違法在台攬才獲緩起訴

中央社／ 台北12日電

許姓男子等人獲中國光梓科技等公司投資設計晶片，涉嫌違法在台設立分公司並招聘工程師。士檢考量許男等人坦承犯行，日前依兩岸條例給予緩起訴。

士林地檢署緩起訴處分書指出，許男、黃男、施男於民國109年間，認為能夠精確測量物體和障礙物距離的DTOF晶片具市場潛力，找上中國光梓科技等多間中國企業與中國人士協助出資，並在中國上海另外設立新公司。

士檢調查，許男等人為使中國總部在台招聘工程師，109年9月間未經主管機關經濟部投資審議委員會許可，在台灣設立分公司並從事業務活動。

許男向台北市政府申請設立法人公司，並承租台北市南港區辦公室，作為中國總部在台的設計部門，由許男擔任董事長，黃男、施男擔任公司董事，並在台招募多名工程師，為中國總部進行DTOF晶片設計、驗證工作。

而由許男等人招聘來的工程師人事費用、設備採購費用，均由中國總部匯入台灣辦事處的銀行外幣帳戶。

檢察官認為，許男等人違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40-1條「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」規定。

檢察官審酌，許男等人實質掌控中國總部營運，參酌許男等人坦承犯行，深表悔悟，行為所生危害非鉅，日前將許男等人與法人公司緩起訴，期間1年，須各別支付公庫新台幣15萬元。

主管

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