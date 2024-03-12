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影／林口警溯源打詐！意外查獲29歲「7條通」車手 上銬法辦
林姓老翁這月初加入一LINE投資群組，對方誆以協助申購股票中籤率高，誘騙林姓老翁陸續面交71萬元。日前林口警方偵破一起詐欺案件，向上溯源發現林姓老翁受騙，緊急通知他才知被騙。昨天下午林姓老翁要加碼投資為謊，誘出車手林男當場逮捕，沒想到這一查，赫見他身背7條通緝，當場上銬帶回查辦，警詢後依法送辦；另7條通緝解送歸案。
據了解，林姓老翁（71歲）這個月初透過臉書社群，他已指示點擊連結臉書廣告，旋即加入LINE投資群組，對方分享投資訊息，聲稱有特殊管道可以提高申購股票中籤率。林姓老翁不疑有他，從這個月6日、8日各兩天，交付車手共計71萬元投金。
日前林口警方破獲一起詐欺案件向上溯源，發現林姓老翁被騙循線聯繫，林姓老翁才知被騙。警方徵得林姓老翁同意，佯裝欲再加碼投資為幌，騙得詐欺集團成員於昨天下午2時許，約在新北市林口區文化三路一段一家咖啡廳面交。
昨天警方喬裝便衣先抵現場埋伏，趁林姓車手（29歲）出面取款之際，當場將其逮捕，查扣手機、假冒的識別證、印章、收據等贓證物。經警盤查車手林男身分，赫見他分別於去年4月到12月間，因偽造文書、毒品、竊盜、詐欺等罪嫌，分別被新北、新竹、苗栗、南投、台南等地檢、地院發布7條通緝，帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦；另7條通緝則依法解送歸案。
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