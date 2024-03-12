受刑人勞作難維生 民團：應訓練復歸社會

立法院三讀通過「監獄行刑法」2020年上路，將近四年，監所關注小組參訪10間矯正機構後，於12日召開記者會公布報告。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

矯正機構通風、用水環境須再加強，受刑人再社會化不能只靠摺紙袋！監所關注小組12日公布《2023年監所參訪行動報告》。精神科住院醫師鄭龍驊表示，偏鄉監所的醫療或環境條件相對差，應投入更多資源。律師薛煒育則呼籲，大多數受刑人活動仍以摺紙袋為主，不僅無助於復歸社會，技能上還難以維生，呼籲政府重視該狀況。

立法院三讀通過「監獄行刑法」2020年上路，將近四年，監所關注小組參訪10間矯正機構後，召開記者會呼籲主管機關重視並改善相關配套措施。監所關注小組理事長陳惠敏強調，「希望未來受刑人不是老弱殘的出來，而是有一個機會成為全新的人」。

強制勞動有風險

鄭龍驊指出，發現不同地區的監所有不同的生活條件，尤其部分監所在環境通風、用水需要再加強，還有偏鄉監獄的醫療量能不足，服務仍以健保門診為主，可參考部分監所自行設立醫師，以探訪監所更多的病患。

他也指出，在監獄申請身心障礙檢定的流程相當繁複，呼籲在行政流程上加速，使受刑者儘速獲得應有的協助；同時，現行監獄仍有強制勞動的狀況，甚至出現職業健康的風險，應比照民間讓專家進行職場評估。

摺紙袋難以維生

薛煒育表示，監獄制度應以讓受刑人重新適應生活為基本目的，過去法務部矯正數也有許多成功的示範，如彰化監獄苦茶油麵線或屏東監獄的鼎新醬油，值得肯定。

他指出，但在參訪監所的過程中，發現大多數監所以摺紙蓮花、紙袋等活動為主，不僅無法滿足受刑人再社會化的生活需求，作業的金額更難以為維生，受刑人只能仰賴親友的支持，認為監所作業須以「社會復歸」作為主要考量。

缺乏法律救濟

律師黃昱中則指出，無論是假釋或者監所生活被找麻煩，都有保障受刑人申訴的制度，但實務上，卻常常因為未繳裁判費、缺乏起訴狀、不符司法程序等原因，遭到駁回，但監獄缺乏法律諮詢的窗口與管道，「同學們」（受刑人）也無法知曉救濟的管道。

他指出，無論要對假釋提出復審、或者要矯正機構裁定提出申訴，必須在十日之內提出，過期也成為許多受刑人行政訴訟被駁回的原因。

黃昱中呼籲，監所應該提高監所法律的可近性，保障獄友們申訴的權利。

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