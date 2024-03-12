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女警「賓利姊」開警車載男友詐104元油錢 法官重判她坐牢3個月
台北市警察局前女警邱薏瑄被控逃勤詐領加班費975元，另於值勤時開警用巡邏車花費公帑104元加油載男友，台北地院審理，依2個詐欺罪判她有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，再依公務員詐欺罪判她有期徒刑3月。
現年30歲的邱薏瑄曾風光開賓利車上班，被同仁封為「賓利姊」。警專31期的她結業後分發到中山分局服務；2015年邱女購買3張票搭高鐵，上了列車露出腳趾在座位上自拍PO網，還濫查男友車籍、個資，行為不檢已經警政署汰除。
法官判邱女的刑期中，有關「公務員假借職務詐欺取財罪」沒有給邱女得易科罰金的寬貸，如刑度確定，邱女必須服刑3個月。她可上訴。
至於為何會判邱女去坐牢？判決書指出，邱女身為警察人員，竟貪圖私人利益，公私不分，不僅有悖職守，且影響社會大眾觀感、有損公務員形象；邱女的律師開庭時幫忙求情，建請判她拘役刑、或給緩刑，不過，審酌犯情與手段，皆不宜輕判刑度、宣告緩刑。
事實上，邱女還涉貪汙、偽造文書、個人資料保護法等案，正由新北地檢署偵查，壞事不斷。
檢察官指控，邱薏瑄2023年3月18日、4月13日兩天應在中山分局警備隊備勤，卻逃勤曠職3小時23分，但仍虛偽報請加班費，2次詐取值班、加班費共975元。
此外，2023年4月13日邱薏瑄的黃姓、林姓友人至中山分局警備隊陪邱女聊天，聊了5到10分鐘，邱女其實沒有公務勤務，卻取得警用巡邏車鑰匙開了18.7公里載送友人到新北市新莊區化成路，再駕車返回分局，藉以詐取油料費104元，中山分局調查自清，將邱女移法辦。
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