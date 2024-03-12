影／醉罵男童打人被逮…反告警執法過當又吃案 新北警調影像駁

新北市黃姓男子向媒體投訴，聲稱自己去年3月酒醉與人發生衝突，遭員警制伏造成手指肌腱斷裂等傷害，後來他指控警方執法過當提告傷害卻被吃案。對此，三重警分局澄清，黃男妨害公務、毀損等罪嫌已在法院審理中，對員警提告也已於去年8月函送地檢署。

據了解，黃男去年3月20日晚間7時許，在三重區正義南路某超商內喝酒，對1名不小心撞到他的男童咆哮，某議員助理見狀出面制止，發生爭執。

警方獲報趕抵，黃男仍出拳攻擊助理和員警，並扯掉員警的密錄器，隨後被壓制逮捕，隔天依傷害、妨害公務、毀損罪嫌移送新北地檢署，檢察官起訴，目前案由新北地方法院審理中。

三重警分局副分局長施嘉文說明，黃男向媒體指控警方執法過當、私刑傷人、恐嚇，經分局督察組調查，黃男聲稱在大同派出所等候製作筆錄時，遭夏姓警員恐嚇「我要弄死你」。經調閱駐地監視器及訪談在場人，均未發現。

黃男聲稱當天是議員助理先動手推他才反擊，經檢視員警密錄器畫面，並未發現助理動手推擠，反而只看到助理舉起右手觸碰到黃男欲打斷他講話，立即被黃男出拳攻擊。

黃男事後於今年1月初至大同派出所提告議員助理傷害，雖告訴權已超過6個月，警方仍受理並移請新北地檢署參辦。

至於他聲稱對警員提告卻被吃案，事實上黃男去年7月28日至三重警分局提告後，當場便依規定開立受處理案件證明單受理在案，並由督察組查處之後，於去年8月4日函送新北地檢署偵辦，不可能吃案。

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