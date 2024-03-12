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里長沈春華騎樓雜物被強制淨空陳情抗議 王世堅轟她「大惡棍」遭求償60萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立委王世堅被隆和里長沈春華提告求償60萬元，今至台北地方法院開庭，盼息事寧人。記者林孟潔／攝影
立委王世堅被隆和里長沈春華提告求償60萬元，今至台北地方法院開庭，盼息事寧人。記者林孟潔／攝影

北市大同區隆和里長沈春華因里辦公室騎樓擺放的i郵箱被強制淨空，而前往警局、議會抗議，被當時擔任台北市議員的立委王世堅批評為「大惡棍」、「魚肉鄉民」，沈春華一狀告上法院，要求王世堅賠償60萬元並在臉書刊登判決主文，台北地方法院今開庭，王世堅親自出席陳述，稱「對方先糟蹋我在先」，不懂為何挨告。

王世堅向法官表示，他搞不清楚沈春華為什麼提告妨害名譽，他是基於議員身分接受民眾陳情有「路霸」，且對方是當地里長，又與他同為民進黨籍，他從頭到尾公事公辦，但對方率領民眾到議會向市長蔣萬安陳情，「他們先糟蹋我在先，說我基於初選恩怨，公報私仇」，他才有一些反擊言論，事實根本不是這樣子。

王世堅指出，他是在處理里民陳情占據私有騎樓、孳生蚊蟲，還有嬰兒被小黑蚊咬，拖了一個多月沒有處理，才會用強制作為，他只是依職務辦事，「對方卻假借質問市長來羞辱我」，他真的不懂為什麼反過來提告，他希望事情到此為止、息事寧人，沈春華是怎麼樣的人，地方自有風評。

王世堅說，沈春華的先生是何志偉特助，他們在臉書發動多少波人身攻擊，「他可以打我，我只是用手擋一下卻挨告」，他希望大家互相、不要浪費司法資源。

沈春華委任律師指出，當事人是認為王世堅在用語上攻擊到里長與里民之間的信賴關係，但表達有調解意願，但因王世堅於刑事案件一直未到庭，檢察官才沒辦法移付調解，沈春華才提告民事訴訟，希望能有調解機會。

王世堅補充，檢察官傳喚他2次，但皆適逢立法院開會，他也有遞狀請假；法官表示，雙方皆有調解的意願，案件就移付調解，全案候核辦。

王世堅庭後受訪指出，大家把話講清楚就好，他也是為選民服務，才會得罪到沈春華，希望大家就和解，沈春華也知道里民的反應、騎樓有改善就好，「我完全是公事公辦、選民服務」。

沈春華因在里辦公處騎樓擺放i郵箱等雜物，去年被台北市警局大同分局開單並強制拆除，王世堅肯定大同分局強制清空做法，雙方槓上「黨內互打」，王世堅批評沈春華「招搖撞騙專門幹壞事」、「惡霸」、「大惡棍」、「魚肉鄉民」等語。

立委王世堅被隆和里長沈春華提告求償60萬元，今至台北地方法院開庭，盼息事寧人。記者林孟潔／攝影
立委王世堅被隆和里長沈春華提告求償60萬元，今至台北地方法院開庭，盼息事寧人。記者林孟潔／攝影

立委王世堅被隆和里長沈春華提告求償60萬元，今至台北地方法院開庭，盼息事寧人。記者林孟潔／攝影
立委王世堅被隆和里長沈春華提告求償60萬元，今至台北地方法院開庭，盼息事寧人。記者林孟潔／攝影

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