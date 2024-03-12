台北警員KTV遭告性騷 高雄學弟濫權幫調監視器2人被起訴

三民二分局外觀。記者石秀華／攝影

高雄三民二警分局李姓警員和黃姓學長（已離職）等人喝酒唱歌，席間黃男被在場一名女友人提告性騷，李男受託幫忙，假藉辦案前往KTV調閱監視器，再將畫面翻拍後轉傳給黃男，遭騷擾的女友人見畫面竟遭濫用，氣得對黃、李提告，雄檢偵結，今依違反個資法罪嫌起訴兩人。

檢方調查，25歲的李男與黃男為高中學長、學弟關係，兩人畢業後從事警職，黃在台北市警局萬華分局上班，李則在高雄三民二警分局服務。

去年5月13日，黃男南下高雄找李男，幾名好友相約晚上到博愛二路某家KTV喝酒唱歌。席間黃男與在場一名女性友人互動熱絡，黃男趁機與女方有肢體碰觸，女方不滿黃男突然擁抱她，結束聚會後隨即對黃提告。

黃男挨告後，希望跟女方協商撤告，請呂姓友人協助幫忙，李男聽到學長惹上官司，在學長請託下，明知該KTV不是自己轄區，仍前往店裡調閱案發時監視器畫面，還出示警察服務證，請業者配合，之後他將畫面以手機翻拍，傳給黃男，再由黃男傳給呂姓友人幫忙。

呂姓友人拿到畫面後，再約遭騷擾的女友人出面，結果女方看到黃男騷擾她的監視器畫面，質疑對方利用警職身分逼她和解，她不滿畫面外流，氣得到警局對李男、黃男提告。

檢警偵辦時，黃男坦承有環抱女方，也有請託李男協助調閱監視器畫面；李男也坦承他確實非案件承辦人，也無調閱權限，是受到學長請託才幫忙。

檢方認為，李男身為員警，也非黃男性騷案件的承辦人，卻利用警察身分，基於私人目的調閱監視器；黃男則明知李無法以合法方式取得畫面，仍請託李男協助，容任李男非法蒐集個資，兩人具有犯意聯絡，今偵結起訴兩人。

黃男挨告後當月隨即離職，目前已非警察，李仍在職，因李男假借職務上權力，非法蒐集個資，依法要加重二分之一徒刑。

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