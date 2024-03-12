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假AI投資 台灣電腦象棋王涉吸金1.2億

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

「台灣電腦象棋王」鄭明政（中）涉嫌以龐氏騙局吸金一點二億元，從廈門搭機返台時在機場被刑事局拘提。記者李奕昕／翻攝
「台灣電腦象棋王」鄭明政（中）涉嫌以龐氏騙局吸金一點二億元，從廈門搭機返台時在機場被刑事局拘提。記者李奕昕／翻攝
撰寫象棋程式聞名的「台灣電腦象棋王」鄭明政，涉嫌宣稱開發人工智能機器人操作投資，以龐氏騙局向廿一人吸金一點二億元。刑事局查獲鄭等十人依詐欺罪、銀行法移送，檢方聲押鄭及其擔任會計的妹妹獲准，幹部陳姓、林姓男子一百萬元交保，六名業務員五萬元交保或請回。

據了解，五十二歲鄭明政曾任職台南市某國小教師，自幼愛下象棋，讀大學開始研發象棋程式，二○○○年起撰寫「象棋世家」程式，多次在國際電腦對局協會（ＩＣＧＡ）舉辦國際奧林匹亞電腦對局競賽奪牌，並參加台灣大學舉辦「人腦對電腦象棋大賽」戰勝棋士，被媒體封為台灣電腦象棋王。

警方調查，鄭二○一五年起在香港成立環球金融交流平台公司，宣稱開發人工智能機器人操作投資海外股票、保險、基金、債券、外債、貴金屬等，由四十四歲陳姓、五十八歲林姓男子擔任幹部，以陳在香港成立的公誠智創公司名義招攬投資，保證每年獲利百分之八點四。

業務員在新竹縣、市及苗栗縣向親友、昔日同學招攬，被害人匯款香港的公司帳戶，或匯款、面交現金給業務員，由陳、林轉匯香港公司戶。鄭等人初期將利息匯款給被害人，前年十二月起未正常出金。

鄭的四十八歲妹妹擔任會計，警方查扣其電腦發現帳冊，清查廿一人投入一億二一八三萬元，其中在竹縣從事貨運司機的一名中年男子投資二三七○萬元最多。

刑事局偵二大隊第一隊去年八月卅日拘提鄭的妹妹及陳、林、業務員共六人，後續通知三名業務員；鄭常赴香港，上月廿二日從大陸廈門搭機返台在桃園國際機場被拘提。鄭稱，開發投資軟體，因新冠肺炎疫情而投資虧損，但未提出軟體及投資標的事證。

警方查出涉龐氏騙局，業務員每年抽取被害人本金百分之三點六，鄭抽百分之一點二，查扣客戶合約書、匯款單、電腦、手機等，聲請法院裁定扣押鄭等人價值共一五三一萬元的土地、房產及車輛。

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