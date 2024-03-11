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民雄鄉代會前主席周榮茂涉嫌貪汙案 上訴二審被駁回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

嘉義縣民雄鄉代會前主席周榮茂，被控任內涉嫌虛報或浮報購買茶葉、香腸禮盒等的數量及金額，向鄉代會不實請款核銷經費詐領121萬多元，一審依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，判處周有期徒刑6年2個月，褫奪公權4年；周認為量刑過重提起上訴，台南高分院今天二審宣判，認為一審量刑適當，沒有所謂量刑過重情事加以駁回，全案可上訴。

周榮茂於被控任內虛報或浮報購買茶葉、香腸禮盒、外燴的數量及金額，在2015年至2021年間，共28次向民雄鄉代會不實請款核銷經費，詐領121萬多元，嘉義地方法院依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，判處周有期徒刑6年2個月，褫奪公權4年；周對判決結果不服，上訴二審，今天被駁回。

周上訴理由包括詐取財物金額僅數千元至10萬元以內，犯罪動機、目的、手段均大同小異，原審量刑未說明以金額細微差距給與1個月至數個月疊加，他於偵查中已羈押4個月，並坦承犯罪、繳回所得，值得寬以較低刑度，原判決量刑似有過苛。周擔任主席任內有許多作為，現年已65歲，請依刑法第59條酌量減輕其刑，讓他早日出獄，以照顧家人。

合議庭法官調查，周所犯罪數共28罪，均犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪、刑法第210條、第216條行使偽造私文書罪、第214條、第216條行使公務員登載不實文書罪。原判決於各罪中，就被告詐得金額5萬元以下的，已依貪污治罪條例第12條第1項規定減輕其刑，此部分已無情輕法重之情。

合議庭法官審酌周犯罪情節，認依社會一般觀念及法律情感，有可憫恕之處，原判決依刑法第59條規定酌減其刑，已無量刑過苛之情。周提起上訴，主張原判決量刑過苛，請求再減刑並從輕量刑，上訴為無理由，應予駁回。

嘉義縣民雄鄉代會前主席周榮茂，被控涉嫌貪汙案，台南高分院今駁回上訴，二審仍維持原判決。圖／本報資料照片
嘉義縣民雄鄉代會前主席周榮茂，被控涉嫌貪汙案，台南高分院今駁回上訴，二審仍維持原判決。圖／本報資料照片

嘉義 茶葉 貪汙

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