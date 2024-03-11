影／炎亞綸性影像風波三度開庭 是否達成調解？炎點頭未說明快步進法院

藝人炎亞綸陷性影像風波，被控拍攝、無故持有少年性影像，上月具保150萬元，士林地方法院解除出境管制。今士院表定下午3點開庭，炎先由律師先行調解，直到有初步共識後，炎亞綸在下午3點55分現身，面對記者提問是否達成和解？他初步點頭示意，未詳加說明，快速進入法院出庭，是否已與耀樂達成和解，尚待庭後說明。

據悉，士林地院今第三度開庭，炎先委託律師到法院與對方調解，經將近1小時的調解拉鋸戰，炎接獲律師通知後，才抵達法院，抵達時間為3點55分，面對記者提問，是否達成和解？他僅點頭示意，未開口說明，快速進入法院。

炎亞綸1月29日出庭，面對媒體採訪強調，有幾件事情澄清一下，「強制性行為」「偷拍」這個兩個字，已經是檢察官不起訴確定，希望未來不管是媒體朋友或是網友們，都要斟酌用字，剛好最近很熟悉法律用句，這些事還是要給我們人生一個開口，「沒有做的事情就不要再加在我身上，謝謝大家」。與耀樂談和解的和解金，炎則未說明，快閃上車離開。

炎因涉案遭境管，日前由於期限屆滿，士院裁定准具保150萬，炎當時稱「一直以來面對大眾，都有一份責任感，公眾人物的基礎是來自社會大眾的信任，這也是我持續保持的核心價值和信念。我信任司法，也很謝謝司法，需面對的，我必定去面對。」

全案起源於，耀樂去年6月提告炎在他未成年時期，違反他的意願拍性影片，還將影片散布供人觀覽，炎歷經偵查辯稱「為了助興才拿手機拍影片，不知影片為何外流」士林地檢署認定，炎涉犯「製造少年猥褻行為電子訊號」及「意圖散布而持有少年性影像」等2罪嫌起訴。