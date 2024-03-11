東港籍漁船台籍船長模里西斯遭船員毆打 船長12日回台

屏東縣東港籍振銘洋368號台籍李姓船長，模里西斯路易士港當地本月7日晚間遭船員毆打受傷，漁業署接獲相關通報後，已聯繫確認船長送醫治療，並在當地休養，漁業署指派駐模里西斯專員慰問，屏縣屏南立委徐富癸團隊也與船長家屬聯繫，船長預計12日回到台灣。

漁業署表示，該名台籍船長在船上遭多名印尼籍船員毆打，原因不明，因事發過程被錄影並張貼在臉書社群。已經指派駐模里西斯專員慰問並瞭解案情，船長傷勢左眼腫脹，頭部暈眩，目前無生命危險。船長遭毆打影片在網路流傳，眾人毆打船長、見到船長跪在地下，船員叫囂怒罵，事發原因待釐清。

屏南立委徐富癸團隊與船長家屬聯繫，李姓船長12日回台灣，家屬低調不願受訪。據了解，事發當地時間3月7日晚間，漁船進港後停泊岸邊發生衝突，船上台籍船長1人，與10多名印尼籍船員。

漁業署表示，船長及船員同於船上作業，若遇有溝通不良或船員有需反映問題，應循申訴等管道反映。除勞動部申訴專線，國內撥打1955、國外撥打+886-2-8073-3141，漁業署亦建立「外籍船員互動服務平台」受理線上申訴案件，並派員在國內外港口訪視船員，檢查勞動條件狀況。漁業署嚴正強調，不論船員或船長，都不容許有暴力行為。