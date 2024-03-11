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趁大夜當班竟捲走15萬營業收入 全家店員下場曝光
新竹羅姓男子在全家便利商店工作期間，因積欠債務無力清償，去年6月竟趁自己值班時，將當班營收現金15萬6459元侵占入己，並將錢全部拿去償還債務。隔天店長發現羅男上班時間未出現，經查帳後才得知羅男捲款潛逃。新竹地院最終依業務侵占罪判處羅男有期徒刑7月，緩刑3年。
判決書指出，羅男2018年12月1日起，在新竹縣某全家便利商店擔任店員，並負責將當班時營收現金清點完畢後，放入店內櫃檯後方金庫內之業務。不過羅男因積欠債務無力清償，竟於去年6月2日深夜11時許，趁當班時，將營收現金15萬6459元侵占入己。
羅男事後將這筆錢用來清償債務，從此音訊全無。方姓店長請其他員工通知羅男上班，但依舊沒有消息，直到方姓店長查帳後，才發現營收短少15萬6459元，立即報警。
由於羅男在訊問程序終結前，願給付方姓店長58萬4560元當作賠償，羅男承諾今年3月10日起，每月10日前將2萬元匯入方姓店長帳戶，直到清償為止。法官最終依業務侵占罪判處羅男有期徒刑7月，緩刑3年。
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