7歲童寫字不工整 安親班老師爆打耳光、扯頭髮撞牆下場慘了

許姓安親班老師3年前拿木棍、鉛筆打7歲學童的手心，甚至賞巴掌、強拉頭髮去撞牆，造成學童臉部、手部多處受傷，桃園市政府認定她違反兒童及少年福利與權益保障法，依法裁罰25萬元，她不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

許女先前經營幼兒園時，曾於2017年1月13日毆打幼童成傷，被裁罰6萬元；她事後在未立案安親班擔任老師，2021年4月間因陳童寫字不工整，她拿木棍打手心30下、掌摑左右臉頰各1下，造成陳童臉頰紅腫，又因夏童作業寫錯而拿鉛筆打手心多下。

許女同年6月22日因陳童成績未達標準，憤而強拉陳童頭髮去撞牆，再用手打嘴巴2下，導致陳童左手瘀青、頭皮紅腫、嘴唇瘀傷等；經校方通報、社工訪視調查後，桃園市府認定許女違法，而裁罰25萬元，並公布姓名。

許女提行政訴訟喊冤，表明她沒有動手責罰學童，並指陳童傷勢是下機車時撞到後照鏡，並稱陳童有慣性說謊的習性，且常常會破壞家具、跳進魚塘等，傷勢並非她體罰造成的。

許女指出，她也向社工據實以告，是因夏童拿鉛筆連續戳其他人的手臂，她才拿鉛筆打夏童的手心，讓對方體認到鉛筆也會傷人的痛感，根本不是因為作業寫錯才處罰。

北高行審理時，陳童阿嬤作證指出，她曾發現陳童嘴唇紅腫、手臂受傷，陳童說考試考不好，許女就用聯絡簿打嘴巴，她有請許女不要再打陳童。