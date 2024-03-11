快訊

診所掛號費2500元！全台收費最貴 名醫自認「雞歪」親揭原因

豪宅門檻降低！台北這些社區躺著中槍 屋主恐多繳4倍稅金

1歲嬰指甲被拔光虐死！保母2姊妹遭羈押 同住家人竟喊不知情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7歲童寫字不工整 安親班老師爆打耳光、扯頭髮撞牆下場慘了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

許姓安親班老師3年前拿木棍、鉛筆打7歲學童的手心，甚至賞巴掌、強拉頭髮去撞牆，造成學童臉部、手部多處受傷，桃園市政府認定她違反兒童及少年福利與權益保障法，依法裁罰25萬元，她不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

許女先前經營幼兒園時，曾於2017年1月13日毆打幼童成傷，被裁罰6萬元；她事後在未立案安親班擔任老師，2021年4月間因陳童寫字不工整，她拿木棍打手心30下、掌摑左右臉頰各1下，造成陳童臉頰紅腫，又因夏童作業寫錯而拿鉛筆打手心多下。

許女同年6月22日因陳童成績未達標準，憤而強拉陳童頭髮去撞牆，再用手打嘴巴2下，導致陳童左手瘀青、頭皮紅腫、嘴唇瘀傷等；經校方通報、社工訪視調查後，桃園市府認定許女違法，而裁罰25萬元，並公布姓名。

許女提行政訴訟喊冤，表明她沒有動手責罰學童，並指陳童傷勢是下機車時撞到後照鏡，並稱陳童有慣性說謊的習性，且常常會破壞家具、跳進魚塘等，傷勢並非她體罰造成的。

許女指出，她也向社工據實以告，是因夏童拿鉛筆連續戳其他人的手臂，她才拿鉛筆打夏童的手心，讓對方體認到鉛筆也會傷人的痛感，根本不是因為作業寫錯才處罰。

北高行審理時，陳童阿嬤作證指出，她曾發現陳童嘴唇紅腫、手臂受傷，陳童說考試考不好，許女就用聯絡簿打嘴巴，她有請許女不要再打陳童。

北高行根據社工、陳童父親、阿嬤、夏童父親的說法及調查報告，認定陳童、夏童在安親班屢遭許女體罰成傷，認為桃園市府處分沒有違誤，判決許女敗訴。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

安親班 桃園 社工

延伸閱讀

馬國賢不忍了 硬起來摑耳光教訓「逆媳」婆婆助攻

宜蘭幼兒園特教班老師施暴體罰 監委申請調查

露點透視裝更可怕！《轉學來的女生》娜諾「爆瘦成骷髏」　極細手臂彷彿一折就斷

高中教練必看 那些球速135公里+的國中新鮮手臂

相關新聞

東港籍漁船台籍船長模里西斯遭船員毆打 船長12日回台

屏東縣東港籍振銘洋368號台籍李姓船長，模里西斯路易士港當地本月7日晚間遭船員毆打受傷，漁業署接獲相關通報後，已聯繫確認...

7歲童寫字不工整 安親班老師爆打耳光、扯頭髮撞牆下場慘了

許姓安親班老師3年前拿木棍、鉛筆打7歲學童的手心，甚至賞巴掌、強拉頭髮去撞牆，造成學童臉部、手部多處受傷，桃園市政府認定...

北市1歲童疑遭保母虐死 2姊妹遭羈押...同住家人竟喊「不知情」

台北市一名1歲大的男童不堪劉姓保母虐待，每天只被餵食保母不想吃的食物、餿水，還被強迫罰站，晚上睡覺雙手被反綁成木乃伊，甚...

高虹安博論抄襲風波「聲明喬不定」 與資策會調解破局了

新竹市長高虹安被資策會自訴抄襲與同仁共同發表的期刊論文重製在博士論文中，違反著作權法，台北地院分案安排調解，雙方在如何「...

趁大夜當班竟捲走15萬營業收入 全家店員下場曝光

新竹羅姓男子在全家便利商店工作期間，因積欠債務無力清償，去年6月竟趁自己值班時，將當班營收現金15萬6459元侵占入己，...

公車突然起駛害老婦摔慘5個月後死亡 業者司機判賠錢

高雄周姓老婦搭公車出門，剛上車還沒坐穩陳姓司機就貿然發車，周女沒站穩向前摔倒傷到頭，事隔5個多月後死亡，周女家屬不滿，認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。