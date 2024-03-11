公車突然起駛害老婦摔慘5個月後死亡 業者司機判賠錢
高雄周姓老婦搭公車出門，剛上車還沒坐穩陳姓司機就貿然發車，周女沒站穩向前摔倒傷到頭，事隔5個多月後死亡，周女家屬不滿，認為業者及陳姓司機有過失，求償醫藥費、養護費及精神慰撫金共23萬餘元，法院審理後，判業者、司機連帶賠償周女家屬12萬8588元。
判決指出，2021年7月21日清晨6時許，周女搭乘高雄汽車客運公車出門，但剛上車還沒坐穩，陳姓司機就突然起駛，周女一時沒站穩向前摔倒，正好撞到頭部，送醫有頭部挫傷併枕部血腫、左手肘擦傷、左膝擦傷。
事後周女治療後出院，但傷勢併發硬膜下出血及泌尿道感染，需要旁人協助才能生活，仁愛之家無法照顧，請周女搬走，家人因此安排他入住養護之家，事隔5個月多月後便離開人世。
周女胞妹等家人不滿，質疑是陳姓司機沒等周女坐好就貿然起駛，害周女在車上摔倒受傷，因陳男受雇高雄客運，業者也要負責，包含養護之家費用、醫療費、精神慰撫金10萬元等，合計向陳男、高雄客運求償23萬4588元。
法院審理時，業者及陳男願意對周女傷勢負責任，但養護之家跟仁愛之家清潔費等，數額過高，應該要求酌減。
橋頭地院岡山簡易庭法官審理後，認為周女因意外住院，出院後曾受輔助宣告，確實有專人全日看護必要，至於10萬元精神慰撫金，依法不得讓與或繼承，因周女未於生前起訴請求，不予准許，業者、陳男僅須連帶賠償養護之家費用、仁愛之家清潔費、醫療費共12萬8588元。
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