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高雄男步伐不穩過馬路 警扶一把意外查到通緝犯

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

61歲吳姓男子去年2月因公共危險罪被移送法辦，吳男卻未到案遭到高雄地檢署通緝，日前他在中華三路、六合二路口因步伐不穩引起員警關心，警方上前協助他過馬路，多關心一句反而發現他是通緝犯，立即將他逮捕解送歸案。

警方調查，吳男南漂高雄居住，平日去工地當臨時工，居無定所、四處流浪，8日傍晚5時許，吳男正好準備橫跨中華、六合路口，因吳男步履蹣跚，又正值下班尖峰時間，執行交整勤務的員警見吳站在人行道外，擔心其安全故上前關心。

員警在與吳男交談的過程中，擔心他可能是迷途老人，多關心幾句家住哪裡、身分等資料，意外查出他是去年由雄檢發布的通緝犯。

據了解，吳男犯下公共危險罪，因南漂高雄，居無定所，未在檢方通知的時間內到案被發布通緝，員警提醒他有通緝在身，隨即將他逮捕並解送歸案。

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吳姓男子（中）步伐不穩準備橫跨車水馬龍的馬路時，引起員警關心，意外被查出通緝身。記者張議晨／翻攝
吳姓男子（中）步伐不穩準備橫跨車水馬龍的馬路時，引起員警關心，意外被查出通緝身。記者張議晨／翻攝

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