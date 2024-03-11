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1歲嬰指甲被拔光虐死！保母2姊妹遭羈押 同住家人竟喊不知情

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北市1歲童疑遭保母虐死 2姊妹遭羈押...同住家人竟喊「不知情」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市一名1歲大的男童不堪劉姓保母虐待，每天只被餵食保母不想吃的食物、餿水，還被強迫罰站，晚上睡覺雙手被反綁成木乃伊，甚至牙齒被打到剩下8顆不齊全、10根指甲被拔光光，多日凌虐之下，去年底在家沒有呼吸心跳，送醫不治。警方調查認定劉女涉嫌重大拘提到案，檢方聲押獲准，再調查發現劉女的胞妹也涉案，上月底拘提到案，同樣遭法院羈押禁見。針對虐童一事，劉女其他同住家人均稱不知情，檢警持續調查。

警方去年12月24日凌晨1點多接獲119轉報，稱有一名1歲男童到院前死亡，院方急救後不治，報案的劉姓保母（55歲）稱是男童噎奶嗆到，由於男童身上有多處不正常傷勢，警方報請檢察官相驗，發現死者四肢、身體都是傷，額頭骨及骨盆也因外力受到嚴重凹陷變形，認定有遭虐情況。

台北地檢署今年1月9日指揮北市警方持拘票，至劉姓保母的住家將人拘提到案，劉女到案否認犯行，辯稱傷痕都是小孩子自己撞、跌倒導致，但警方不採信，依法查扣手機將她依虐童致死罪移送法辦，檢方複訊後聲押禁見，法院裁准。

專案小組持續釐清發現，劉女會把虐童的狀況、心得分享給同住胞妹（53歲），甚至若劉女有事外出無法照顧，會把男童交給胞妹，認定同住胞妹涉嫌重大，2月23日持票拘提到案，檢察官複訊後聲押獲准。

據了解，劉女一家住在北市文山區仙岩路，虐童地點就在自己住家，而同住的除了胞妹之外，還有劉女丈夫、小孩等人，警方事後通知其他同住親人到案說明，但均口徑一致稱「不知情」，甚至強調自己有正當工作，在家時間不長；全案檢警持續調查偵辦。

北市社會局指出，此案男童為兒童福利聯盟自行委託於保母，案主於去年9月由兒盟轉介給劉女托育，接到收托回報後，文山居家托育服務中心皆依照規定，一個月內訪視，近一次於去年9月26日訪視，當時並無異樣，去年12月25日接獲兒保案通報後，立即派員至劉女家訪視，續依兒少保處理流程調查，目前本案已由檢調司法偵查中，目前加害人仍在羈押中，將密切追蹤。

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劉姓保母涉嫌虐童致死，檢警證實今年1月將人拘提到案，複訊後聲押獲准。本報資料照
劉姓保母涉嫌虐童致死，檢警證實今年1月將人拘提到案，複訊後聲押獲准。本報資料照
有民眾在臉書Po出全案經過，檢警證實劉姓保母涉嫌虐童致死，今年1月將人拘提到案，檢方複訊後聲押獲准。記者翁至成／翻攝
有民眾在臉書Po出全案經過，檢警證實劉姓保母涉嫌虐童致死，今年1月將人拘提到案，檢方複訊後聲押獲准。記者翁至成／翻攝

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