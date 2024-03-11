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高虹安涉貪下「滅證令」？ 竹市府代回應：相信司法還公道

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市長高虹安被控貪汙案密集審理。依已公開卷證，有助理供稱在案發前，高虹安下達滅證指令，要求助理用「潑咖啡之類的方式讓主機壞掉」，另透過前助理李忠庭指示前行政主任、「兔姐」黃惠玟刪掉手機中與李、高的對話。對此，行政處長吳皇昇代表高虹安回應，尊重司法，相信法官會依據法律和客觀事實證據判斷，還無罪的人該有的公道。

吳皇昇說，很遺憾一直有所謂的「選擇性洩漏、解讀、帶風向」企圖影響法官判決的資訊產生，刑事訴訟法第33條第5項規定，持有卷宗及證物內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用，報導所載內容，完全未出現於公開審理程序中，理應不能用於訴訟外目的。

吳皇昇指出，高虹安尊重司法，相信法官會依據法律和客觀事實證據判斷，還無罪的人該有的公道，任何穿鑿附會，都無助於這個國家社會的公道價值；這一年多來，市府在交通、社福、教育、環保、科技等各面向上都有顯著進步和改善，時間已逐漸證明許多政策的效益，相信市民會愈來愈有感；高虹安跟市府一切以新竹市民福祉為最大考量，回歸市政才是高虹安的最高原則，謝謝外界心。

新竹市長高虹安。圖／報系資料照
新竹市長高虹安。圖／報系資料照

司法 高虹安

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