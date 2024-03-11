北海道干貝A5和牛任你吃 板橋警破百家樂賭場逮62人

新北市板橋區重慶路1間撲克牌協會，私下經營百家樂職業賭場，業者為營造國外高級賭場氛圍，還有廚師提供高檔餐點供賭客享用。板橋警方接獲情資展開監控，前天晚間前往查緝，當場逮捕44歲林姓負責人、工作人員、賭客共62人，詢後依賭博罪嫌將林男等44名工作人員依賭博罪嫌送辦，18名賭客依社維法裁罰。

據了解，涉嫌開設賭場的林姓男子，今年初承租板橋區重慶路的1間已歇業餐廳，林男承租後展開裝修，以「亞洲撲克交流協會」名義招攬會員，並擺放15桌百家樂賭桌供賭客聚賭。板橋警方獲報後展開監控，發現林男以網路社群招攬賭客加入會員，為營造國外高級賭場氛圍，除聘任年輕女子為荷官，場內還有廚師現場烹煮高檔美食。而林男為規避警方查緝，在建築物周邊及道路架設監視錄影設備監控過往人、車，賭客如需先結束牌局離開，店家還會先行代墊輸贏費用。