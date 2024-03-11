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林森北住商大樓藏麻將賭場 阿公阿嬤打電動麻將9人送辦
台北市林森北路住商大樓，傳出藏有麻將賭場，中山警方接獲情資持搜索票上門查緝，逮獲正在打電動麻將的阿公阿嬤級賭客8人，及張姓女負責人，全案依法送辦。
中山分局指出，日前在林森北路查訪發現住商大樓內藏有麻將賭場，蒐集相關事證發現常有人員出沒，3月6日晚上8時許，持搜索票搜索，發現屋內有2桌電動麻將，上桌的是阿公、阿嬤級的賭客8人，江姓賭客等人，年紀約60、70多歲，最高齡為74歲。
警方表示，張姓女負責人從去年11月間租屋準備經營麻將賭場，近期經常開門營業賭客上門，收取一將新台幣200元作為抽頭金（場地費），當場查扣抽頭金1600元、現金賭資9050元、麻將2副等證物，全案依賭博罪將張女移送台北地方檢察署偵辦，8名賭客依社會秩序維護法裁罰。
中山分局呼籲，賭博容易造成傾家蕩產，為淨化社會治安，警方將持續加強取締力道，掃蕩地下賭場，以徹底斬斷不法根源。
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