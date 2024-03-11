彰化3姊弟在路口挨撞命危 換得行政院核定美港公路高架化

彰化縣陳姓3姊弟2月22日在伸港美港公路與建國路口挨撞後，促成行政院長陳建仁今天核定延宕多年的美港公路（台61乙）高架案，全長6.35公里，預估總經費167.84億元由中央全額負擔，預定2034年完工，高架後定位為快速公路，行駛時間將從目前20公分縮短為5分鐘；與會的彰化縣長王惠美認為要10年才能完工，要求提前，交通部公路局表示會盡量提前通車。

美港公路高架化從2020年就開始推動，時任交通部長林佳龍啟動可行性評估，原本預計2022年就應該通過，送審國發會審查已1年多，在三姊弟被撞，意外促成美港公路高架化獲行政院核定。

行政院長陳建仁今天上午在伸港鄉自然生態中心聽取美港公路高架案報告時，表示其實已經核定，但他要利用這個機會向地方宣布這個消息，台下的彰化縣長王惠美及縣籍四位立委等地方人士，都大聲鼓掌。

美港公路原是台74線中彰快速道路規畫路線，後來中彰快速道路與國道3號共構後，美港公路改走平面，目前寬度在都市計畫區內為40公尺，非都市計畫區內35公尺，全線均按平面雙向各2車道設置，中間已預留高架橋用地。縣府指出，目前美港公路有28個路口，來往重車多，如果高架化，除提升安全、縮短行車時間外，從線西、全興工業區接和美大橋，有助於帶動彰化產業，也紓解國道1號、3號車流。

公路局長陳文瑞在簡報時表示，美港公路全線高架化總長度為6.35公里，配置四個車道，定位為快速公路，速率是每小時100公里，將設有伸港系統交流道及線西、和美交流道等三處交流道，經費概估167.84億元，由中央全額支應，高架化後，行駛時間將由20分鐘縮減為5分鐘。

陳文瑞表示，為了縮短推動時程，其實綜合規劃及環境影響評估作業已前置發包，由於還涉及高壓電塔遷移、二階環評、用地取得等作業，預計2034年完工通車。完工後，可以完善彰化高速、快速路網，促進區域均衡及產業發展等效益。

行政院長陳建仁除當場表示已經核定美港公路高架化案外，也關切伸港鄉三姊弟在路口被撞飛，造成兩姊妹命危事件，要求公路局及彰化縣政府加強路口安全的維護。

陳文瑞表示，針對三姊弟被撞的美港公路與建國路口（台17線），公路局經過會勘提出改善措施，將以一個月時間，將路口行人穿越線改為Z型行穿線，台17線中央分隔島加寬至兩公尺提供庇護空間，並增加行穿線照明亮度，第二階段則是以三個月時間在路口周邊設置人行道。

彰化縣長王惠美昨天剛從日本推銷農特產品返回，由於嚴重感冒，聲音嘶啞，說話困難，仍上台強調美港公路高架化已預留用地，不必再徵收土地，要求縮短施工時間，提前通車。陳建仁及交通部政次陳彥伯、公路局長陳文瑞均表示會盡力提前完工。