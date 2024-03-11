違法蘇丹紅添加愈來愈烈 法務部長蔡清祥說重話：擴大偵辦

針對國內爆發市售食品添加辣椒粉含「蘇丹紅」事件愈來愈烈，法務部長蔡清祥今天上午出席「蘇丹紅聯繫平台會議」之後表示，上周已責成台高檢署要求相關地檢署擴大偵辦，呼籲使用業者立即回收下架。

蔡清祥說，他已責成台高檢署召集新北、雲林、高雄、南投地檢署就所偵辦的部分擴大偵查，對所涉及上游廠商、進口廠商一定要依法嚴辦，對於流向下游部分也請地檢署和地方衛生局、中央食藥署共同合作，希望了解清楚後依法偵辦。

蔡清祥說，他剛從高檢署回來，了解他們都會全力以赴，他在這裡也要呼籲所有使用到「蘇丹紅」的加工廠商一定要發揮社會責任，務必要回收或下架，如有購買到添加物的也不要再使用，否則會涉及責任問題。

蔡說，如果明知道是危害身體的添加物卻仍然使用的話，刑度或處罰如果太輕，將建議主管機關加重處罰。

法務部表示，「蘇丹紅」案已責成台高檢署「打擊民生犯罪督導小組」啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」與調查、警察、衛政機關通力合作查緝不法。

新北地檢署在地方衛生機關尚未通報之前，即主動針對最上游的「保欣公司」剪報分案，聲請法院核發搜索票獲准，查扣帳冊、通聯紀錄，且聲押保欣負責人獲准，現已掌握違法產品批號10批、產品流向14家業者，已通知衛生機關監督下架。

此外，雲林地檢署與雲林縣衛生局合作，彙整轄內「濟生公司斗六廠」相關進銷貨資料，也聲請搜索票至「濟生公司」全台辦公處所、倉儲發動搜索，率先聲押濟生研發處處長獲准。

而高雄地檢署清查「津棧國際公司」主嫌在全台設立10餘個人頭公司，檢察官本月8日第2波搜索，查扣違法產品3萬2739公斤、衛生機關督導下架3萬4414公斤，上周末向法院聲押津棧公司負責人，第一時間雖未獲法官支持，檢察官今天上午已向高等法院高雄分院提抗告。

法務部另表示，南投地檢署查獲轄內廠商使用「津棧國際公司」原料製成調味料，今天已主動分案偵辦，正調閱資料釐清案情。

據了解，法務部指示台高檢署召開跨部會聯繫平台會議，台高檢「打擊民生犯罪督導小組」與行政院食品安全辦公室及衛福部食藥署等單位今天上午9時30分召開「蘇丹紅事件跨部會聯繫平台會議」。