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男子上網謊稱出售樂團演唱會門票 詐得6千被判1年2月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

廖姓男子被控涉嫌上網後以臉書對公眾散布販售外國樂團的演唱會門票訊息，造成男被害人信以為真，以自動櫃員機匯款6000元至廖指定銀行帳戶購買門票，卻遲遲未收到門票後報警法辦、檢方起訴。台南地院法官依廖觸犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年2月，案可上訴。

法官認為，被告廖所為，觸犯刑法第339條4第1項第3款，以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪。審酌被告不思循正當途徑，以非法方式詐取金錢，法治觀念顯有偏差、犯罪手段、所生損害、尚未賠償告訴人，兼衡被告素行、犯後態度、經濟等一切情狀，量處有期徒刑1年2月。

未扣案犯罪所得6千元，未實際發還告訴人，依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定諭知沒收，並於全部或一部不能沒收時，追徵。

廖姓男子被控涉嫌上網後散布販售外國樂團的演唱會門票訊息，男被害人匯款6000元至廖指定銀行帳戶購買門票，卻遲遲未收到門票後報警法辦、檢方起訴。台南地院法官依廖觸犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年2月。圖／本報資料照片
廖姓男子被控涉嫌上網後散布販售外國樂團的演唱會門票訊息，男被害人匯款6000元至廖指定銀行帳戶購買門票，卻遲遲未收到門票後報警法辦、檢方起訴。台南地院法官依廖觸犯網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年2月。圖／本報資料照片

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