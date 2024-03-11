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拾獲不會飛保育類鳳頭蒼鷹幼鳥 腳上有鐵圈疑遭人飼養

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

民眾日前在淡水教會廣場發現一隻不會飛的猛禽，新北動保處接獲通報赴現場，確認為二級珍貴稀有保育類野生動物鳳頭蒼鷹幼鳥，疑似被人為飼養後逃脫。動保處指出，民眾勿捕捉及飼養保育類野生動物，違者恐觸野生動物保育法第18、35條，可處5年以下有期徒刑，併科150萬元罰金。

動保處獸醫師陳鉅尹初步檢視，鳳頭蒼鷹幼鳥沒有明顯外傷，但腳上卻有鐵圈和殘餘的尼龍繩索，腳爪也被人為修剪過，動保處將鳳頭蒼鷹轉交給台灣猛禽研究會照護。台灣猛禽研究會獸醫王齡敏則說，這隻鳳頭蒼鷹幼鳥顯然曾被人飼養過，深入檢查後，鳳頭蒼鷹被檢測出有毛滴蟲與蛔蟲感染。現正在接受治療，若恢復健康將野化訓練，順利通過訓練後可野放回自然環境。

鳳頭蒼鷹為二級珍貴稀有保育類野生動物，是台灣特有亞種原生猛禽，常見於中低海拔森林，甚至都會區的公園綠地都能發現其蹤跡，對於人類干擾過的環境或人類活動頻繁的區域適應力極強，是台灣少數能適應都會區的猛禽，主要以蛙類、蜥蜴、鼠類、鳥類、大型昆蟲等為食。

鳳頭蒼鷹有著如包尿布般明顯蓬鬆的尾下覆羽，領域性強，在天空中盤旋時有著獨特的下壓振翅行為，即是宣示領域的動作。

台灣所有野生猛禽皆為保育類野生動物，持有或飼養野生猛禽的行為，均違反野生動物保育法。依野生動物保育法第35條、第40條規定，違者將處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金；而獵捕、宰殺保育類野生動物依同法第41條，違反者將可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。

新北市動保處呼籲，民眾若發現受傷野生動物，可立即通報動保處專線02-2959-6353或1959報案協助救援受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護，切勿私自飼養野生動物避免觸法。

正在學飛的鳳頭蒼鷹幼鳥。圖／新北動保處提供
正在學飛的鳳頭蒼鷹幼鳥。圖／新北動保處提供
落難的鳳頭蒼鷹，遭人圈上鐵圈以及修剪指甲。圖／新北動保處提供
落難的鳳頭蒼鷹，遭人圈上鐵圈以及修剪指甲。圖／新北動保處提供
落難的鳳頭蒼鷹，遭人圈上鐵圈以及修剪指甲。圖／新北動保處提供
落難的鳳頭蒼鷹，遭人圈上鐵圈以及修剪指甲。圖／新北動保處提供

保育類野生動物 鳳頭蒼鷹

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