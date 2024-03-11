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詐欺氾濫 劍青檢改籲：金管會不應濫用「普惠金融」
國內詐團持續猖獗，其中人頭帳戶橫行氾濫是主要禍首。由基層檢察官組成的劍青檢改指出，司法實務上，許多基層銀行行員察覺開戶有異，想婉拒或詳加查核，卻在主管機關高舉「普惠金融」大旗下，必須面對申訴報告，最後只能無奈屈服，甚至有詐團成員惡意斥責鬧事，行員只能道歉配合。詐團充分享受「普惠金融」，可說無法無天。
劍青檢改指出，許多人甘願販賣帳戶，或輕率交出提款卡，還寫上密碼寄送他人，協助詐團收款，事後又辯稱遭網路騙走帳戶，持續滋養詐騙沃土。這些惡意或輕率交出帳戶的高風險人士，即使司法結案後，依然可以大開新帳戶，持續輸送新帳戶給詐團，幾無管制，重複犯案移送。
洗錢防制子法本月1日施行，根據洗錢防制法第15條之2第6項規定，曾提供人頭帳戶之黑名單人士可全面列管，新申請開戶須嚴加查核，舊帳戶轉帳額度也受限制，甚至關閉帳戶，讓詐團難再向高風險人頭索取使用。
劍青檢改去年6月在打詐研討會指出，「與其事後司法查緝，更應事先聰明治理」，並呼籲金管會應依「金融機構洗錢防制辦法」，關於「交易監控」、「加強客戶審查」、「婉拒建立業務關係與交易」之各章規定，儘速針對高風險人士建立黑名單加以列管與限制，提供銀行從業人員明確標準和堅強後盾，勇敢拒絕不正常開戶及異常交易服務。
不過令檢察官憂心的是，「徒法不足以自行」，新制能否順利實施？取決於主管機關、銀行公會、銀行管理階層，能否勇敢堅定辦理？面對個案申訴，甚或立法委員「關心」，能否依然堅定落實，力挺基層銀行行員有效落實洗錢防制？劍青檢改期待，金管會堅定立場，能為我國金融監理和洗錢防制，勇敢踩穩步伐。
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