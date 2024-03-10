謊報友身分因長相差太多 警不信女背6條通緝栽了
汪姓女子因涉侵占、多起詐欺等案遭通緝，近日與友人遭遇警察臨檢，試圖謊報身分卻被一眼識破，自知法網難逃才坦承真實身分，台北市保安警察大隊員警詢後將其依法解送歸案。
警方調查，台北市保安警察大隊員警3月8日婦女節當晚9時許在中山區建國北路、農安街口執行路檢，攔查1輛汽車時，坐在後座的25歲汪女神情緊張可疑，連戶籍資料都答不出來。
汪女後續報身分時，員警透過系統比對肖像，因長相實在差太多，一眼識破汪女謊言，直言「有什麼困難你直接說，不要騙警察」，汪女才坦承真實身分。
據悉，汪女起初以朋友身分企圖謊報過關，實則因涉及侵占、妨害自由、違反著作權法、多起詐欺等案，分別遭基隆地檢、桃園地檢、台南地檢、台北地院等機關通緝，汪女遲未到案接受調查、執行刑罰，已潛逃2年，當晚與友相約吃宵夜，不料遭臨檢查獲。
相關判決指出，汪女2020年向某車行以9萬餘元價格分期購買一部機車，卻未依約支付分期款，兩個月後就以3萬餘元價格網拍機車，涉犯侵占罪被判徒刑2月；涉及詐欺案部分則是交付1萬元保釋金後逃匿被通緝，保金遭台北地院沒收。
警方表示，全案詢後依法將汪女解送歸案，同時呼籲民眾，謊報身分可能觸犯使公務員登載不實罪，民眾切勿以身試法。
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