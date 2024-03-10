孫在市警局前酒駕、危駕 車主爺爺收2罰單 法官准撤1張

基隆市林姓男子開爺爺的車，在市警局前的單行道涉嫌酒駕以及逆向行車觸法。周男是車主，被裁處吊扣牌照24個月、6個月。周指孫子借車時沒喝酒，也不知會酒後開車，訴請撤銷處分。法官審理後，指周未盡義務有過失，但連罰2次違反行政罰法，判准撤銷扣照6個月處分。全案可上訴。

判決書指出，剛滿20歲、拿到駕照不久的林男前年4月10日凌晨1時37分至39分間，駕駛爺爺名下的轎車，從信一路右轉逆向行駛在義五路，開到信二路口市警局前驟然迴轉，來回行駛單行道的義五路。警方對林實施酒測，數值為0.27mg/L，舉發違規並依公共危險罪嫌送辦。

基隆市警二分局員警以林男酒駕及危駕，舉發車主周男危規，監理單位依道路交通管理處罰條例分處周男吊扣牌照24個月、6個月。

周男不服處分提起行政訴訟，主張駕駛人酒測超標、在道路危險駕車違規，在車主與駕駛人不同人時，應以車主明知駕駛人違規行為為併罰要件。他的孫子沒有酒駕紀錄，借車時也沒喝酒，他無從知道孫子會在燒烤店聚餐飲酒後駕車，並有危險駕駛行為。

周男還說，他因孫子的兩項違規行為，遭裁處吊扣汽車牌照24個月、6個月，違反行政罰法第一事不二罰原則，吊扣牌照達30個月實屬過久，讓他無法開車賺錢，繳付車輛貸款，聲明撤銷原處分。

監理單位抗辯，林男有兩項違規行為，依處罰條例分處車主吊扣牌照24個月、6個月，並無重複舉發及處罰問題。周男為車主，負有注意駕駛人合法駕駛系車輛義務，周男未證明無過失，應認有過失，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官指出，周男未表明借車時有何具體行為踐履注意義務，難憑自稱孫子年輕、無酒駕車紀錄、借車時未飲酒等話，認定周有不能注意情況，主張不可採信。

法官認為，處罰條例處罰車主規定，均以促使車主篩選控制車輛使用者、用途及使用方式，避免駕駛人使用車輛有重大違規行。林男在同一時間及路段有酒駕、危駕違規行為，考量周男無從令林男有一項重大違規行為，再善盡注意義務，避免另一重大違規行為發生，在處周男吊扣牌照2年，已能促使知曉善盡注意義務，依行政罰法不得再重複處吊扣牌照6個月處分，准許周男聲請撤銷扣照6個月處分，其餘駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康