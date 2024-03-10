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小學女童上課「坐」到空氣 屁股摔傷爸媽怒告隔壁同學

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄吳姓國小女童上電腦課時因沒坐到椅子摔到地上，痛到倒在地上哀號，回家後到骨科求診，發現尾椎受傷骨裂，爸媽不滿，質疑旁邊同學是故意將椅子拉開，氣得對該位同學提告求償10萬5000元，法院審理後，發現同學是不小心撞到女童椅子才發生意外，僅判賠1萬339元。可上訴。

判決指出，涉案同學和吳姓女童是國小同班同學，去年4月13日上午9時許，班級到電腦教室上課，女童準備坐上椅子時突然「撲空」，屁股直接坐在地上，因撞擊力道大，她痛到倒在地上哀號。

放學後女童被爸媽帶去就醫，診斷發現尾椎挫傷合併尾椎骨骨裂，所幸治療後無礙，女童爸媽不滿，認為是同學故意拉開椅子，包含醫藥費、交通費及精神慰撫金等費用，合計向同學與她父母求償10萬5000元。

同學反駁，稱女童當時站起來拉褲子，結果椅子卻滑掉，她是好心伸手拉椅給她坐，並不是要惡搞她。

法院審理時，法官傳訊課堂老師作證，依據老師證詞，同學當時是上課要看螢幕，椅子碰到女童的椅子，同學試圖要拉回椅子卻滑掉，才會造成女童一坐下就摔到地上。

法官依據老師證詞，認為與同學供詞一致，認定是同學移動椅子的過程中，沒注意撞到女童椅子，害她沒坐到椅子摔傷。

法官綜合事證，認為同學是不小心讓吳女摔倒，考量吳女所受傷害，認為精神慰撫金應以1萬元為限，加總後，判同學父母應賠償吳女醫藥費、精神慰撫金共1萬339元。可上訴。

吳姓國小女童上電腦課時因沒坐到椅子摔到地上，爸媽認為是隔壁同學拉開椅子造成，提告同學及其父母求償。示意圖。記者張議晨／攝影
吳姓國小女童上電腦課時因沒坐到椅子摔到地上，爸媽認為是隔壁同學拉開椅子造成，提告同學及其父母求償。示意圖。記者張議晨／攝影

提告 椅子 父母

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