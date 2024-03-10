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月經來闖紅燈…人妻偷吃賣場同事 法官這原因判准離婚

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

在新竹某賣場工作的陳姓人妻，經常以需盤點、跨店支援等藉口晚歸或外宿，丈夫察覺有異，直到去年4月才發現妻子偷吃男同事，2人還互傳鹹濕簡訊：「月經來、闖紅燈」、「吃我的肉X」等，陳夫原想挽回婚姻，但陳女最終還是選擇小王數月未歸，讓人夫心死訴請離婚。法官認為，雙方已無法共同保持婚姻生活圓滿幸福，最終判准。

人夫控訴，他與妻子2021年結婚，2人育有1名幼子，但妻子去年2、3月間，常以賣場工作需要盤點、看廠商維修賣場冰箱，或是需跨店支援地點較遠分店等原因，藉故外宿或晚歸，直到去年4月終於發現妻子和沈姓男同事外遇，雙方還互傳：「月經來」、「闖紅燈」、「我想跟你睡」、「吃我的肉棒」、「可以滿足我嗎」等訊息。

人夫指出，雖妻子坦承並保證絕不再犯，他為了家庭和兒子選擇隱忍，沒想到妻子仍繼續和沈男交往。去年7月又他又發現妻子和沈男偷情，妻子當天凌晨即返回娘家居住逾月未歸，他認為彼此婚姻關係互信、互諒基礎已蕩然無存，自己精神上也備受痛苦與煎熬，於是訴請離婚。

陳女則不願離婚，表示她已經返家和丈夫同床半年，且去年底一家三口還前往台北木柵動物園遊玩。

法官審酌，陳女和沈男傳送之訊息，已逾越一般友誼程度交往，雖陳女否認與沈男發生性關係，但陳女所為已悖離夫妻本應互負之忠誠義務，已嚴重戕害兩造夫妻間之互信、互愛基礎，且動搖婚姻和諧美滿之基石，已無法相互協力以共同保持婚姻生活圓滿與幸福，最終判准離婚。

在新竹某賣場工作的陳姓人妻，經常以需盤點、跨店支援等藉口晚歸或外宿，丈夫察覺有異，直到去年4月才發現妻子偷吃男同事，2人還互傳鹹溼簡訊。示意圖／Ingimage
在新竹某賣場工作的陳姓人妻，經常以需盤點、跨店支援等藉口晚歸或外宿，丈夫察覺有異，直到去年4月才發現妻子偷吃男同事，2人還互傳鹹溼簡訊。示意圖／Ingimage

婚姻 男同事 離婚

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