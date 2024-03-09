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不滿女直播主與他人關係密切...他要求退百萬打賞「否則公布清涼照」 下場GG了

中央社／ 彰化縣9日電

劉姓女直播主去年遭洪姓親密網友不滿與他人關係密切，要求她退回新台幣約150萬元的打賞金，否則將公布其清涼照，法官依恐嚇取財未遂判洪有期徒刑4月。可上訴。情境示意圖。圖／Ingimage
劉姓女直播主去年遭洪姓親密網友不滿與他人關係密切，要求她退回新台幣約150萬元的打賞金，否則將公布其清涼照，法官依恐嚇取財未遂判洪有期徒刑4月。可上訴。情境示意圖。圖／Ingimage

劉姓女直播主去年遭洪姓親密網友不滿與他人關係密切，要求她退回新台幣約150萬元的打賞金，否則將公布其清涼照，法官依恐嚇取財未遂判洪有期徒刑4月。可上訴。

台灣彰化地方檢察署起訴書指出，洪從民國108年11月起成為劉姓歌唱主播的親密網友，並常在直播平台上打賞給劉。

去年5月，洪不滿劉與他人關係密切，想討回之前的打賞金，告訴劉「妳知道我手機有多少妳的照片嗎？不管妳穿什麼的」、「我PO在主播群，要看一起看啦」、「超過12點照片全部出去」等語，要求劉退還其在平台上打賞約1000萬的儲值幣（可兌換新台幣約150萬元），遭劉拒絕並報警處理。

偵訊期間，洪否認有恐嚇取財的犯行，表示自己只是想嚇劉，希望劉退還之前的打賞，將雙方關係做了斷。

法官審酌，洪犯後雖在偵查中否認犯行，但在法院調查時坦承犯行，犯後態度尚非惡劣，目前還沒獲得劉諒解，雙方未和解，依恐嚇取財未遂罪處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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