FB辱罵綠營立委黃捷「雙性戀雜交女」 新竹男遭提告下場慘了

新竹48歲何姓男子去年8月在臉書公開粉絲專頁留言辱罵高雄市前議員、現任民進黨立法委員黃捷「雙性戀」、「雜交女」，新竹地院認為該文字內容，足以貶損黃捷人格及其於社會上評價，最終依公然侮辱罪處何男拘役30天，易科罰金3萬元。

判決書指出，何男去年8月13日，在網路社群平台Facebook粉絲專頁「我愛掀馬統」看見有網友發表「黃捷加油」等文字貼文，竟在該則貼文下以「這位黃婕我對她的印象就是她是雙性戀，白話說就是雜交女」等文字供不特定人瀏覽，黃捷得知後至高雄市鳳山警分局提告，何男也遭檢方以公然侮辱罪起訴。

法官審理，侮辱罪與誹謗罪均為妨害他人名譽犯罪，惟誹謗罪須意圖散布於眾而指摘或傳述具體事實；而侮辱罪則僅以抽象言詞或行動表示輕蔑或予人難堪，並未指摘或傳述具體事實。由於何男辱罵內容僅泛稱「雜交女」未具體指明內容、時間、地點等，尚難認指摘或傳述具體事實，故何男言詞屬抽象謾罵，為侮辱罪範疇。