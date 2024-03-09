專供同鄉簽賭六合彩 越南情侶檔討債出奇招下場慘

越南籍阮姓男子與女友2年多前，因經營越南六合彩遭鄧姓、武姓婦人積欠賭資，屢次索討未果，與吳姓男子赴鄧婦住處，持棒作勢毆打丈夫討債外，以LINE傳送訊息恐嚇武氏，揚言最近會有人去河內女兒店裡買東西，法官認阮、吳犯強制、恐嚇危害安全罪處分處拘役60、40日。

此外，阮及女友譚氏，自2020年11月起至2021年8月29日止，以提供手機通訊軟體LINE方式，供不特定賭客傳送簽注號碼簽賭，以此設置六合彩賭局，共同經營俗稱「越南六合彩」賭博。阮及譚氏犯圖利聚眾賭博罪，兩人均處4月。

檢警調查，阮及女友因經營越南六合彩遭鄧婦積欠大筆賭資，屢向索討未果，委託吳等人2021年10月2日晚間前往永康住處討債，適遇鄧婦及丈夫騎機車返家。阮強行將機車熄火，吳則駕車停在機車後方，阻止丈夫離開現場，吳還自後車廂取出球棒，作勢毆打丈夫。

無獨有偶，武氏也積欠大筆賭資，阮心生不滿，2021年10月27日，以LINE傳送內容「最近會有人去到你太平家鄉，看你的孩子跟孫子，你女兒在河內賣衣服，會有人去女兒店裡跟他買東西…」，並傳送女兒臉書照片給她，暗示欲對女兒不利。

台南地院指出，阮、吳經合法傳喚無正當理由不到庭，有送達回證為憑，認本件為應科拘役案件，不待其陳述逕行判決。

台南地院表示，阮為越南籍人士，遠道來台，不知謹慎言行，竟為催討賭債而犯案，危害我國社會治安，應予相當處罰，另吳受託討債而參與犯案，也影響社會治安，應予譴責。兼衡阮坦承犯行，態度尚佳，吳坦承恐嚇、否認強制犯後態度，受託催討賭債，主從地位略次於阮等一切情狀。

法官認阮犯強制罪處拘役40日，又犯恐嚇危害安全罪處拘役30日，應執行拘役60日。吳犯強制罪處拘役40日。